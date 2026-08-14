Gli orari di tutte le gare della terzultima giornata della kermesse continentale a Birmingham, con gli appuntamenti e le prospettive di tutti gli Azzurri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il nuovo assalto all’oro di Nadia Battocletti (nei 10.000), il poker azzurro – con Gianmarco Tamberi – a caccia di gloria nella finale dell’alto, le chance di medaglia di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, di Fausto Desalu e Filippo Dezza nei 200 e della neo primatista italiana Eloisa Coiro negli 800: è davvero nutritissima la lista di appuntamenti per gli atleti Azzurri agli Europei di atletica in svolgimento a Birmingham, nel Regno Unito. Venerdì 14 agosto, terzultimo giorno della kermesse, potrebbe essere un’altra giornata da ricordare. Vediamo nel dettaglio tutti gli eventi.

Europei atletica 2026, gli italiani in gara venerdì 14 agosto

In mattinata si parte alle 11.35 italiane con la prima delle quattro gare dell’eptathlon, i 100 ostacoli: in pista Sveva Gerevini. Spazio poi alle qualificazioni del giavellotto femminile, con Paola Padovan, e del salto con l’asta maschile: c’è Matteo Oliveri. Tocca poi alle staffette 4×400, maschile e femminile, andare a caccia delle rispettive finali. In chiusura di programma mattutino le batterie dei 1.500 maschili, che vedono impegnati Pietro Arese e Joao Bussotti.

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In serata, dalle 20.35, si riparte con l’eptathlon (peso) mentre Nadia Battocletti corre alle 20.45 nella finale dei 10.000: insieme a lei Federica Del Buono ed Elisa Palmero. Subito dopo, alle 21, scatta la finale dell’alto con Gimbo Tamberi che insegue l’ennesima impresa della sua straordinaria carriera. Chance anche per Matteo Sioli, Christian Falocchi ed Edoardo Stronati. Nessuna italiana nella finale del disco femminile, c’è Alessandro Sibilio in quella dei 400 ostacoli maschili. Grandioso il finale alle 22.25 coi 200 maschili (Fausto Desalu e Filippo Dezza ai nastri di partenza) e alle 22.45 con gli 800 femminili e con Eloisa Coiro.

Le gare del mattino di venerdì 14 agosto agli Europei di atletica

Questo il programma, le gare e gli orari della sessione mattutina di venerdì 14 agosto agli Europei di atletica. Tra parentesi gli italiani in gara.

11.35 – 100 metri ostacoli eptathlon (Sveva Gerevini)

11.40 – Qual. Giavellotto femminile, gruppo A (Paola Padovan)

11.50 – Qual. Salto con l’asta maschile, gruppi A e B (Matteo Oliveri)

12.05 – Batterie Staffetta 4×400 metri maschile (Italia)

12.25 – Salto in alto eptathlon, gruppi A e B (Sveva Gerevini)

12.35 – Batterie Staffetta 4×400 metri femminile, (Italia)

13.00 – Qual. Giavellotto femminile, gruppo B (ev. Paola Padovan)

13.05 – Batterie 1.500 metri maschile (Pietro Arese, Joao Bussotti)

Venerdì 14 agosto, le finali della sera agli Europei di atletica

Questo il programma, le gare e gli orari della sessione pomeridiana di venerdì 14 agosto agli Europei di atletica. In neretto le finali, tra parentesi gli italiani in gara.