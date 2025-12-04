Europei, Ceccon e Quadarella in scioltezza: Martinenghi si regala una seconda chance. Forfait di Curtis nel dorso

Prima parte di giornata positiva agli Europei in vasca corta di Lublino, con l'Italia che approda in finale negli 800 metri stile con Quadarella e nella 4x50 stile anche grazie al sacrificio di Curtis

Mattinata positiva per gli azzurri impegnati a Lublino per gli Europei di nuoto in vasca corta, con le finali raggiunte da Simona Quadarella che ha dominato la propria semifinale negli 800 metri stile libero e dalla staffetta mista 4×50 stile libero composta da Guatti, Zazzeri, Ambler e Curtis, che per dedicarsi alle gare a squadra ha preferito ritirarsi dai 100 metri dorso. Bene anche Thomas Ceccon e Lorenzo Mora che volano in semifinale nei 100 metri dorso con due prove convincenti e Niccolò Martinenghi, che dopo la prova un po’ sottotono di mercoledì sera proverà a rifarsi nei 200 metri rana.

Quattro azzurri nelle semifinali dei 100 metri farfalla

La mattinata di Lublino si è aperta con le batterie dei 100 metri farfalla femminili, che hanno subito regalato due belle notizie all’Italia con Anita Gastaldi e la miglior versione di Costanza Cocconcelli che hanno conquistato la semifinale grazie rispettivamente al decimo e undicesimo miglior tempo, anche se per la finale sarà probabilmente necessario fare un ulteriore passo avanti in termini di prestazioni. Poco dopo è toccato invece agli uomini, con Simone Stefanì e Michele Busa che hanno eguagliato le ragazze raggiungendo la semifinale, dove per quanto visto hanno buone chance per sperare di qualificarsi anche per la gara che assegnerà le medaglie.

Martinenghi a caccia di riscatto, Mora e Ceccon in scioltezza

Successivamente sono scesi in vasca i big azzurri come Martinenghi e Ceccon. Il primo dopo la finale negativa nei 100 metri rana va a caccia di riscatto nei 200 metri, dove ha strappato il pass per la semifinale, pur senza impressionare particolarmente, insieme a Mancini (che per tempi lo ha preceduto). Il secondo invece è apparso in totale controllo della propria batteria nei 100 metri dorso, vinta in scioltezza per strappare il pass per la finale insieme a Lorenzo Mora, terzo – ma con un tempo migliore rispetto a Ceccon – nella sua velocissima batteria.

Quadarella e 4×50 stile libero in finale

Le notizie migliori di questa mattinata sono però senza dubbio le due finali raggiunte dall’Italia. La prima è quella di Simona Quadarella, che dopo l’argento con record nei 400 metri stile ha strappato il pass per la gara decisiva anche sugli 800 metri, dove dovrà vedersela ancora una volta contro la tedesca Isobel Gose. La seconda è stata centrata invece dalla staffetta 4×50 stile libero composta da Guatti, Zazzeri, Ambler e Curtis, che in mattinata ha deciso di rinunciare alla gara individuale dei 100 metri dorso proprio per concentrarsi alla gara a squadre (che le hanno già regalato due ori in questi Europei), che ha visto gli azzurri in grande spolvero vincere la loro semifinale.