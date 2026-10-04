Una volata a due decide la prova Elite in Slovenia e l'abruzzese deve arrendersi per questione di millesimi. Due Azzurri sul podio, passerella di Tadej sull'ammiraglia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

“Voglio vedere il fotofinish, fatemi vedere il fotofinish“. Il finale è quello più amaro per Giulio Ciccone. L’abruzzese non sa darsi pace dopo aver tagliato il traguardo degli Europei in Slovenia, dopo aver giocato d’astuzia contro quel diavolo di Remco Evenepoel, preso d’infilata nello sprint a due dallo scatto bruciante dell’italiano. Poi, però, il belga ha rimontato e – proprio in prossimità dell’arrivo – s’è piazzato davanti con un colpo di reni clamoroso. Per l’Italia la consolazione del secondo posto dello stesso Ciccone e del terzo di Christian Scaroni, che è andato a riprendersi il bronzo “consegnato” a Seixas un anno fa.

Europei in Slovenia, Evenepoel cade e sgrida il poliziotto

Evenepoel e Ciccone ci avevano provato già al quarto dei cinque passaggi del circuito finale, con una fuga a due a cui aveva posto fine la caduta del belga, capace persino di rivolgere un “cazziatone” al poliziotto che l’aveva aiutato a rialzarsi: “La bici devi alzarla dall’altro lato”. Poi, dopo che il gruppetto dei migliori – con tre belgi e un altro italiano, Scaroni – aveva annullato il gap, i due sono ripartiti poco dopo qualche chilometro. E stavolta hanno fatto il vuoto. Scaroni e il francese Rondel gli unici a provare a ricucire lo strappo, ma senza troppe possibilità di successo. Con Remco a tirare e Ciccone a risparmiarsi con la scusa di Scaroni in arrivo, impossibile riportarsi sotto.

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Volata decisiva, Remco batte Ciccone e sfata l’ultimo tabù

Finale deciso da una volata a due, appunto. Bravissimo Ciccone a sorprendere Evenepoel con un taglio perfetto sull’ultima curva, a 400 metri dall’arrivo. Ancor più bravo, però, Remco a rifarsi sotto e a passare avanti di un’inezia proprio in extremis. La vittoria della prova in linea agli Europei, per giunta, era l’unica che mancava al suo palmares. Tanto rammarico per Ciccone, appena addolcito dalla notizia del terzo posto conquistato da Scaroni, bravo a disfarsi della compagnia di Rondel sulla Mozjanca, l’ultimo (anzi l’unico) strappetto del percorso. Applausi anche per Tadej Pogacar, il campione di casa che ha fatto passerella, ma su un’ammiraglia. Delusione tra i tifosi sloveni per Primoz Roglic, fuori dal podio.

Gli Europei sulla Rai: niente pasticci come ai Mondiali

Una piccola nota a margine riguarda la diretta televisiva sulla Rai. C’erano timori diffusi tra i telespettatori dopo il clamoroso pasticcio dei Mondiali di Montreal, quando le fasi finali della prova Elite maschile erano state limitate alla diffusione su RaiPlay Sport 3 – canale streaming di difficile accesso e per giunta andato ben presto in sovraccarico – per trasmettere il TG2. Stavolta tutto è filato liscio, con la prima parte della gara da Lubiana trasmessa su Rai Sport e la fase finale su Rai 2, come da programma. Senza interruzioni o necessità di spostarsi dalla tv al telefonino per seguire le fasi decisive della corsa. Evviva.