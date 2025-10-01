Europei Ciclismo, Evenepoel non conosce la fatica: domina la crono rifilando 43 secondi a Ganna

Neppure un viaggio intercontinentale affrontato nelle precedenti 36 ore ha scalfito le certezze di Evenepoel: sua la crono d'apertura degli Europei

Fa un altro sport, Remco Evenepoel: a cronometro è semplicemente un alieno, inavvicinabile per qualunque altro corridore terrestre. Neppure Filippo Ganna ha saputo porre un freno allo strapotere del belga, che ha dominato come da copione la cronometro che ha aperto il programma delle gare degli Europei di Drome-Ardeche. Nulla ha potuto Ganna per provare a tenere la ruota dello scatenato corridore della Red Bull Bora Hansgrohe: 25 secondi di ritardo al primo intermedio (dopo 12 km) che sono diventati 43 al termine di una prova impeccabile.

Remco inattaccabile: Ganna è il primo… degli umani

Impossibile tenere testa a un Evenepoel così. Neppure il viaggio intercontinentale affrontato nelle precedenti 48 ore (è partito da Kigali lunedì sera, facendo scalo in Etiopia e poi raggiungendo Marsiglia martedì mattina, salendo poi a Drome-Ardeche in auto nel primo pomeriggio) è servito a mettere fuori gioco il belga, che ha confermato di attraversare un periodo di forma ai limiti della perfezione, tanto da avvalorare anche la tesi che senza problemi meccanici si sarebbe potuto giocare tutte le sue carte anche nella prova in linea, chiusa al secondo posto (ma distante oltre un minuto) dietro a Pogacar.

Ganna ha vinto l’Europeo… degli umani: ha impresso un ottimo ritmo alla sua gara, ma ha capito ben presto che contro questo Evenepoel non ci sarebbe stato molto da fare. Ha però tenuto a bada gli altri potenziali corridori in odore di podio, dallo svizzero Stefan Kung (che Evenepoel ha ripreso dopo nemmeno metà gara: era partito un minuto prima…) al britannico Joshua Tarling, campione 2023, che ha chiuso a due secondi dal podio, completato un po’ a sorpresa dal danese Larsen a oltre un minuto da Remco (e a 22 secondi da Ganna). Beffato anche l’altro britannico Hayter, quarto a un solo secondo da Larsen.

Numeri alla mano, il belga ha rifilato quasi due secondi al chilometro a uno specialista come Pippo, che magari non avrà avuto la condizione dei giorni migliori, ma che comunque non è andato piano. Per far capire quanto è andato forte Evenepoel…

Federica Venturelli domina la crono donne Under 23

La giornata degli italiani s’era aperta con la pregevole performance di Federica Venturelli, che nella cronometro Under 23 femminile ha dominato in lungo e in largo, confermando quanto di straordinario già fatto la settimana scorsa in Ruanda, dove aveva conquistato la medaglia di bronzo nella gara mondiale.

Stavolta la superiorità della futura corritrice del team UAE è stata schiacciante: la finlandese Ahtosalo ha chiuso a 48 secondi, la belga Vierstraete a 51. Non è andata invece bene nella prova elite femminile, dove Vittoria Guazzini ha chiuso dodicesima a oltre due minuti dall’elvetica Reusser, vincitrice con 50 secondi sulla norvegese Ottestad e 52 sull’olandese Bredewold.