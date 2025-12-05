Europei, Curtis e D’Ambrosio da record: Razzetti convince, ma che polemica sul calendario. Mao vince ma non basta

Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio migliorano il loro personale e centrano la semifinale nei 100 metri stile libero, mentre a Mao non basta l'ennesima buona prova. Bene anche Gastaldi e Razzetti

Buon inizio di quarta giornata agli Europei in vasca corta in scena a Lublino per l’Italia. A brillare sono state soprattutto Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio, che hanno migliorato i rispettivi personali strappando il pass per le semifinali dei 100 metri in maniera più che convincente. Avanza anche Manuel Frigo, mentre ad Alessandra Mao non è bastato vincere la propria batteria. Avanzano nei 200 metri misti anche Anita Gastaldi e Alberto Razzetti.

Curtis si migliora e vola in semifinale nei 100 stile. Mao eliminata

Tra le notizie più liete di questa mattinata a Lublino c’è certamente Sara Curtis, che dopo i trionfi a squadre ha nuotato alla grande i 100 metri stile libero dominando la sua batteria e realizzando un nuovo personale con 52.29 e accedendo alle semifinali con il terzo miglior tempo. Anche Alessandra Mao riesce nell’impresa di vincere la sua batteria, ma il 53.73 con cui ha chiuso non le basta per passare il turno, venendo così eliminata insieme ad Ambler e Mascolo.

D’Amrbosio da urlo, anche Frigo in semifinale nei 100 stile

Curtis non è però stata l’unica azzurra a registrare un nuovo personale nella prima parte della quarta giornata di Europei in vasca corta. Lo stesso ha fatto anche un grandissimo Carlos D’Ambrosio, che ha vinto la sua batteria dei 100 metri in 46.20, secondo miglior tempo tra coloro che hanno strappato il pass per la semifinale, gruppo di nuotatori nel quale rientra anche un ottimo Manuel Frigo. Niente da fare purtroppo invece per Zazzeri e De Plano.

Gastaldi e Razzetti in semifinale nei 200 misti

Prima degli exploit di Curtis e D’Ambrosio c’erano state anche le convincenti prestazioni di Anita Gastaldi e Alberto Razzetti. La prima ha chiuso quarta la propria batteria al quarto posto con 2:09.81 accedendo così alle semifinali dei 200 metri misti. Meglio ancora ha fatto il secondo, che nella stessa disciplina ha vinto la propria batteria con 1:54.05 volando in semifinale col secondo miglior tempo. Bene anche Mantegazza, che registra un nuovo personale a 1:56.69, tempo però non sufficiente a spingersi in semifinale.

La polemica di Razzetti sul calendario degli Europei

Dopo l’ottima prestazione in vasca, nell’intervista a RaiSport Razzetti si è però tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti degli Europei e del programma che lo obbligherà a un estenuante tour de force: “Sinceramente, trovo questo programma vergognoso, con gare come 1500 e 800 stile libero, non le mie, una dietro l’altra. Per questo, non posso fare altro che competere con l’idea di affrontare i turni senza spendere troppo.