Europei, Curtis, il nuovo record e la rivelazione su Sinner: “Ho urlato!”. Staffette brillanti, Quadarella vuole il tris d’ori

Quadarella domina le batterie dei 400 metri stile libero anche senza strafare e ora punta al terzo oro agli Europei di nuoto. Brillano le staffette miste 4x100, con quella femminile trascinata da una Curtis da record e quella maschile da Martinenghi e D'Ambrosio e approdata in finale anche senza Ceccon e Razzetti

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Continuano gli incredibili Europei di nuoto di Sara Curtis, che dopo aver conquistato nella giornata di ieri sabato 15 agosto la sua quinta medaglia oggi ha realizzato il record italiano nei 100 metri dorso trascinando la 4×100 mista femminile in finale, dove in virtù del miglior tempo nelle batterie si presenta con grande ambizioni. Bene anche la staffetta maschile mista e Simona Quadarella, che andrà a caccia del terzo oro di questa edizione nella finale dei 400 metri stile libero.

Curtis, la rivelazione sul messaggio di Sinner: “Ho urlato”

Se dobbiamo trovare una protagonista di questi Europei incredibili dell’Italia la scelta non può che ricadere su Sara Curtis, esplosa definitivamente a Birmingham, dove a soli 19 anni – ma con una testa e una mentalità da nuotatrice navigata quando entra in vasca – ha stabilito due (!!!) record del mondo e conquistato cinque medaglie, l’ultima delle quali ieri nei 50 metri stile libero. Risultati incredibili, che hanno ovviamente catalizzato le attenzioni su di lei, che dopo l’ultimo podio ha rivelato anche di aver ricevuto un messaggio di congratulazioni da parte di Jannik Sinner: “Quando ieri mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere. Mi hanno pure scritto tutte le compagne di allenamento in Virginia per complimentarsi con me”.

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Curtis, nuovo record italiano nel dorso e staffetta 4×100 mista in finale

L’Europeo di Sara non si è però ancora concluso, e le medaglie potrebbero aumentare ulteriormente. Almeno stando alle indicazioni arrivate stamattina, dove la staffetta mista 4×100 femminile ha brillato nelle semifinali, strappando il pass per la finale con il miglior tempo di giornata in 3’57”11. A brillare è stata soprattutto Curtis, protagonista di una prima frazione incredibile nei 100 metri dorso, dove ha registrato un nuovo record italiano in 58”75 che fa ben sperare anche per il futuro in questa gara a livello individuale. Benissimo anche le compagne di Sara Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci.

Bene anche la 4×100 mista maschile anche senza Ceccon e Razzetti

A brillare oggi è stata anche la staffetta mista maschile, capace di strappare il pass per la finale con il terzo miglior tempo (3’31″62) delle semifinali nonostante le assenze di due titolari come Thomas Ceccon e Alberto Razzetti. Molto bene Nicolò Martinenghi (58″12), che nella seconda frazione a rana ha compensato una prestazione buona ma non entusiasmante di Michele Lamberti in apertura nel dorso (54″12), ma anche Michele Busa nel delfino (51″54) e Carlos D’Ambrosio nello stile libero (47″84)

Quadarella in finale nei 400 metri stile libero

Grande attesa poi stasera per la cannibale Quadarella, che dopo gli ori negli 800 e 1500 metri stile libero proverà a conquistare il gradino più alto del podio anche nella finale dei 400 metri stile libero. Tutto facile infatti per Simona nelle batterie, dove pur gestendo le energie ha chiuso davanti a tutte con il tempo di 4’08″07. A contenderle il metallo più prezioso in finale con ogni probabilità sarà ancora una volta Isabel Gose, che su questa distanza ha le carte in regola per poter impensierire l’azzurra, che però farà di tutto per vincere il suo terzo oro in questa edizione degli Europei.