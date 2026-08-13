Europei, Sara Curtis da leggenda: oro con record del mondo. La gioia di mamma e papà e i paragoni con Pellegrini

La nuotatrice italiana si ripete a distanza di 24 ore, firma un nuovo record del mondo che stavolta vale anche la medaglia d’oro nei 50 dorso

Ripetersi è sempre più difficile, almeno questo è l’adagio che si sente spesso nel mondo dello sport. Ma evidentemente nessuno lo ha detto a Sara Curtis che dopo aver scritto una pagina di storia nella giornata di mercoledì, decide di concedere il bis anche nella finale dei 50 dorso. La stella azzurra conquista la medaglia d’oro agli Europei di nuoto di Parigi e abbatte di nuovo il record del mondo scendendo a 26”56. Alle spalle dell’azzurra finiscono la francese Moluh (27″06) e la britannica Cox (27″15).

La reazione dei genitori

Sara fa cenno due con la mano, due come i record del mondo che ha segnato nel giro di poco meno di 24 ore. Le immagini televisive vanno subito sulle tribune dove si fa festa per il record ma soprattutto per la medaglia d’oro della giovanissima azzurra. E le telecamere non possono far altro che indugiare su mamma Helen e su papà Vincenzo. Del resto come perderli di vista con la maglia “Team Curtis”, mamma è scatenata e balla, papà sembra quasi non riuscire a crederci. Invece è tutto vero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gioia di Sara

Ancora un’impresa, Sara Curtis non è più una promessa del nuoto italiano, ormai è una certezza. Ma anche per lei due record del mondo nel giro di due giorni sono qualcosa di difficile da analizzare: “Sono veramente contentissima, è stata dura gestire le emozioni dal record di ieri. Ho fatto fatica a dormire, ho cercato di tenere tutto da parte e di giocarmela fino alla fine. Sono contenta di esserci riuscita di nuovo, è assurdo ma sono contenta. Mamma e papà? Me li porterei sul podio, senza di loro niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Nel momento in cui ho deciso di andare in Virginia pensavo solo a questo”.

I paragoni con Federica Pellegrini

E’ inevitabile in questo momento (ma già da un po’ a dire il vero) il paragone tra Sara Curtis e Federica Pellegrini. La “Divina” è stata il faro della nazionale di nuoto azzurra per anni, una delle più vincenti di sempre e un simbolo anche fuori dalla piscina. E Sara Curtis sembra avere tutto per prendere quell’eredità che resta comunque molto pesante. Pellegrini ha avuto una carriera incredibile finendo sul podio dei 200 stile per 8 edizioni consecutive dei Mondiali, e ha firmato il suo primo record del mondo quando non aveva compiuto 19 anni. I paragoni sono inevitabili ma in questo momento ancora prematuri anche se Sara sembra avere tutto per riuscire a diventare il volto del nuoto italiano per il prossimo decennio.