Europei, Curtis da record anche nel dorso: l’eredità di Pellegrini in pericolo. Cerasuolo show, una regola penalizza l’Italia

La 19enne nuotatrice azzurra firma il record nei 50 dorso poi a distanza di qualche minuto è impressionante anche nello stile: nel pomeriggio l’assalto all’oro nei 100. Cerasuolo prenota una medaglia, Martinenghi fa fatica

L’Italia del nuoto continua a impressionare agli Europei in vasca corta a Lublino. Una giornata in cui brilla il talento di Sara Curtis che firma il nuovo record italiano nei 50 dorso e poi il miglior tempo di qualificazione nei 50 stile. E l’azzurra è chiamata alla grande impresa nel pomeriggio quando sarà impegnata nella finale dei 100 stile libero.

L’ennesimo record di Sara Curtis

Curtis sembra in stato di grazia agli Europei di Lublino, una manifestazione che sta usando anche per sperimentare nuove discipline come ha già fatto con i 50 farfalla. Dopo aver polverizzato il record di Federica Pellegrini nei 100, stamattina si è ripetuta andandosi a prendere il record italiano nei 50 dorso (battendo il suo primato di 26”03) con il crono di 25”97 che gli vale anche il miglior tempo in vista delle semifinali.

La giornata di Sara Curtis è particolarmente impegnativa con l’azzurra che dopo la gara in dorso è sui blocchi di partenza anche per i 50 stile ma nonostante un po’ di fatica accumulata, la 18enne azzurra c’entra la semifinale con il tempo di 23”45 che vale il miglior tempo di qualificazione e avanza anche la veterana Silvia Di Pietro che fa registrare 23”70.

Pellegrini: il “trono” è a rischio

Per anni Federica Pellegrini è stata il faro del nuoto italiano e per certi versi la nuotatrice che si è guadagnata il nickname di “Divina” continua a esserlo. Il nuoto italiano ha trovato in lei la prima donna capace di dominare la scena internazionale ma ora quello scettro rischia di passare di mano. Sara Curtis nel breve volgere di un anno è infatti riuscita a prendersi dei record che resistevano da tempo. E le sue scelte sembrano andare tutte nella giusta direzione, non ultima quella di scegliere gli Stati Uniti come passo ulteriore per l’evoluzione della sua carriera. I successi individuali e in staffetta già le conferiscono il titolo di “capitana” della squadra azzurra ma a Lublino ha la possibilità di fare la storia.

Cerasuolo impressiona, Martinenghi avanti col brivido

Simone Cerasuolo si prenota per una medaglia e forse anche del colore più pregiato nella sua distanza dei 50 rana. Il campione del mondo in vasca lunga conferma di essere in forma e firma il miglior tempo in batteria fermando il cronometro su 25”52 che vale anche il primato personale. Si qualifica anche Nicolò Martinenghi che prova a reagire all’interno di una manifestazione che fino a questo momento non lo ha visto brillare particolarmente, il suo 25”84 vale le semifinali a cui sarebbero potuti accedere in base alle prestazioni anche Ludovico Viberti (25”89) e Gabriele Mancini (26”41) ma una norma prevede che sebbene una nazione può schierare 4 atleti al via solo 2 possono accedere alla semifinale. Quindi nonostante Viberti e Mancini ne avessero diritto rimangono fuori dalle semifinali.

Italia, i risultati della mattina

La spedizione italiana però non è solo Curtis e Cerasuolo. Il movimento azzurro a Lublino sta dimostrando grande profondità. Nei 50 rana ottimo risultato per la debuttante Irene Burato con la 18enne che ottiene il pass per le semifinali con il 14esimo tempo. Nei 50 stile libero maschile avanzano Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri rispettivamente con il primo e il settimo tempo di qualificazione. Risultati di rilievo anche nei 200 farfalla grazie alle giovani Paola Borrelli e Anita Gastaldi con il quarto e il settimo tempo di qualificazione.