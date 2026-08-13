Europei, Desalu brilla nei 200 metri: è in finale con la rivelazione Dezza. Senza Jacobs e Ali la 4x100 si aggrappa a loro

Anche senza Tortu l'Italia punta a essere protagonista nei 200 metri agli Eruopei di atletica di Birmingham, dove in finale potrà contare su un Desalu estremamente brillante e sulla rivelazione Dezza, possibili nuovi trascinatori della staffetta 4x100

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Nonostante i tanti infortuni che hanno colpito il nostro movimento continuano gli Europei di atletica da sogno per l’Italia, che anche senza Filippo Tortu riesce a portare due atleti in finale nei 200 metri. A contendersi una medaglia domani venerdì 14 agosto a Birmingham saranno un Fausto Desalu tornato a brillare dopo la prova sottotono agli Assoluti e la rivelazione Filippo Dezza, che con le loro prove accendono un barlume di speranza anche per la martoriata staffetta 4×100.

Desalu brilla in semifinale

Ci si attendeva una reazione da Desalu agli Europei dopo la prestazione sottotono ai Campionati Assoluti italiani e l’azzurro non ha deluso, dominando la sua semifinale in 20:08 (pur preservando le energie per l’evento clou) e strappando così il pass per la finale che si terrà venerdì 14 agosto. Una prestazione che ha sorpreso un po’ lo stesso Fausto, come testimoniano anche le sue parole a Rai2: “Sono andato più forte di quanto mi aspettassi, si vede che questa pista risponde bene. Ora mi riposo, domani è un altro giorno”. Meglio dell’azzurro hanno fatto solo il favorito per la medaglia d’oro Zharnel Hughes (20:05) e Owen Ansah (20:04).

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Sorpresa Dezza, anche lui vola in finale

Desalu non sarà però l’unico azzurro in finale nei 200 metri. A sorpresa insieme a lui ci sarà anche Dezza (che lo aveva battuto agli Assoluti), che al debutto con la Nazionale ha strappato il pass per l’atto conclusivo venendo ripescato con il secondo miglior crono tra coloro inizialmente esclusi dopo aver terminato la sua semifinale al terzo posto con il tempo di 20:35, suo nuovo personale.

Senza Jacobs la 4×100 si aggrapperà a Desalu e Dezza?

Le prestazioni di Desalu e Dezza riaccendono anche un barlume di speranza per l’Italia in vista della staffetta 4×100 maschile martoriata dagli infortuni di Tortu prima e Jacobs e Ali poi proprio in occasione di questi Europei. Oltre alla certezza Lorenzo Patta (che dovrebbe correre il primo segmento) è molto probabile che La Torre e Di Mulo decideranno di affidarsi a Fausto (già campione olimpico), soprattutto dopo la gara di oggi, e Dezza, rivelazione di questo 2026 in cui è stato protagonista di una crescita incredibile culminata con la finale raggiunta oggi.

Qualche dubbio in più invece su chi sarà il quarto uomo viste le prestazioni deludenti di Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo nei 100 metri. Possibile che la scelta ricada su un altro giovane come Eduardo Longobardi, anche lui protagonista di una bella gara in semifinale nei 200 metri dove ha registrato il nuovo personale in 20:42. Più difficile immaginare in pista Erik Marek e Roberto Rigali.