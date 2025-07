Europei femminili, Francia-Germania, moviola: il Var toglie due gol alle Blues, tedesche in 10 per 105’, succede di tutto

La prova dell’arbitro Olofsson a Basilea nella gara dei quarti degli Europei femminili analizzata ai raggi X, la svedese ne ha ammonite cinque

Classe ’88, internazionale dal 2016 Tess Olofsson, la scelta per Francia-Germania agli Europei femminili, ha una discreta esperienza in campo internazionale. Nel suo curriculum gli Europei del 2022 in Inghilterra, i Mondiali in Australia e Nuova Zelanda dell’anno dopo e le Olimpiadi del 2024 ma vediamo come se l’è cavata ieri a Basilea.

I precedenti tra le due nazionali

Nei quattro precedenti una sola vittoria per le francesi e tre per le tedesche.

L’arbitro ne ha ammonite cinque

Coadiuvato dagli assistenti la connazionale Spahić e la norvegese Lokkeberg con la croata Martinčić IV ufficiale, l’australiana Gillett al Var e l’inglese Massey-Ellis all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatrici Diani, Brand, Nusken, Kett, Lakrar. Espulsa al 15′ Hendrich

Francia-Germania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ Hendrich viene espulsa per aver trattenuto i capelli a Mbock Bathy in area: rosso e rigore dopo l’intervento del Var. Geyoro trasforma il rigore nonostante l’intuizione di Ann-Katrin Berger. Al 19′ ammonita Diani. Al 40′ la Francia segna con Cascarino ma ancora una volta interviene il Var: gol annullato per fuorigioco. Al 52′ per un fallo su Diani amnonita Brand. Al 59′ segna ancora Geyoro ma c’è la solita correzione del Var: la rete viene annullata per fuorigioco di Lakrar, la cui posizione irregolare sotto porta viene considerata influente.

Al 68′ la Germania si procura un calcio di rigore per atterramento di Selma Bacha ai danni di Brand, ma Pauline Peyraud-Magnin para il tiro dagli 11 metri di Nüsken. Al 75′ giallo proprio per Nusken dopo un fallo su Bacha. Dopo 8′ di recupero si va ai supplementari, dove vengono ammonite Kett per un fallo su Baltimore e Lakrar per gioco scorretto ai danni di Schuller. Si va ai rigori. Berger, una specialista, para il tiro di Amel Majri, ma la Germania sbaglia il quarto con Sara Däbritz. Nella serie a oltranza, Berger trasforma un rigore e para il settimo di Alice Sombath. Il portiere ne aveva segnato uno e parati due anche ai quarti di finale delle Olimpiadi del 2024 contro il Canada. Passa la Germania che affronterà ora la Spagna.