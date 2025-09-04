Europei, Italia a valanga su Cipro: ora gli azzurri tifano Spagna, la Slovnia di Doncic fa paura. L’omaggio ad Armani

Gara senza storia per gli azzurri che ora aspettano gli ultimi risultati per conoscere l’avversaria agli ottavi di finale ma sia Israele che Slovenia sono da temere

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una partita dominata, come era nelle previsioni: l’Italia batte Cipro nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di basket e aspetta di conoscere la sua posizione nel gruppo D e dunque anche l’avversaria che troverà agli ottavi di finale e sarà una tra Slovenia e Israele.

Primo tempo in controllo totale

Non è una partita particolarmente indicativa per il futuro di questo Eurobasket targato Italia. Ci sono da portare a casa i due punti e una vittoria per chiudere nel migliore dei modi il girone. L’aspetto più importante è quello mentale, non sottovalutare gli avversari ed evitare rischi e la squadra di Pozzecco da questo punto di vista non delude con un primo quarto di grande applicazione chiuso avanti in tutta tranquillità sul 24-6.

Alla ripresa del gioco gli azzurri rallentano rimanendo a secco per tre minuti, un passaggio a vuoto che la panchina non sottovaluta. L’attacco di Cipro però non ha le forze per rimettere in discussione la gara e pur senza brillare il primo quarto vede l’Italia avanti sul 40-19.

Nel secondo tempo la situazione non cambia con l’Italia che controlla il match senza spingere troppo e Pozzecco che prova a dare un po’ di spazio anche ai giocatori che hanno avuto meno spazio fino a questo momento. Diventa poco più di una gara di allenamento per gli azzurri che alla vigilia degli ultimi 10 minuti sono avanti 67-43. L’ultimo quarto è di pura accademia con l’Italia che chiude 89-54.

L’omaggio ad Armani

La nazionale di Gianmarco Pozzecco ha giocato la gara con Cipro, ultima del girone C degli Europei di basket, indossando il lutto sulla casacca per la scomparsa di Giorgio Armani. Lo stilita è stato una figura di spicco nel mondo della pallacanestro italiana con il suo ruolo nell’Olimpia Milano e l’omaggio degli azzurri era più che dovuto.

Lo spauracchio Doncic, l’Italia tifa Spagna

L’Italia deve aspettare per conoscere la sua avversaria nei quarti di finale, sia per la sua posizione nel girone sia per quella del girone che andrà a incrociare quello D. La vittoria permette agli azzurri di sperare nel primo posto ma solo in caso di vittoria della Spagna ai danni della Grecia. Il rischio, invece, in caso di secondo posto è quello di andare a incrociare un avversario molto complicato come la Slovenia di uno scatenato Luka Doncic. Il numero 77 dei Los Angeles Lakers gioca un’altra partita sontuosa demolendo Israele (tra le migliori difese del torneo) con una prestazione da 37 punti con 11 rimbalzi e 9 assist, sfiorando un’altra clamorosa tripla doppia.