Nonostante la mancata qualificazione automatica, il ct ha deciso di convocare (come da previsione) i due campioni olimpici. Sono 48 gli azzurri che saranno al via agli Europei di Parigi

Un’Italia extra-large quella che affronterà gli Europei di Parigi tra qualche settimana (in programma dal 10 al 16 agosto). Sono 48 i convocati del direttore tecnico Cesare Butini che ha deciso di inserire nella “listona” azzurra anche i due veterani Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, nonostante i due campioni olimpici siano reduci da una stagione molto complicata. A fare da capitana di questa spedizione ci sarà Sara Curtis, mentre sarà una prima volta speciale per Alessandra Mao.

La decisione su Ceccon e Martinenghi

La scelta di Cesare Butini di inserire nell’elenco dei convocati Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi non sorprende. I due veterani azzurri hanno vissuto una stagione difficile per motivi diversi e non erano riusciti a centrare la qualificazione “automatica” agli Europei di Parigi. Ma il regolamento consente ampio spazio per il direttore tecnico di effettuare anche delle scelte che non siano strettamente legata ai riscontri cronometri ottenuti in stagione.

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Thomas Ceccon è reduce da una stagione complicata in cui sembra non essere mai riuscito a trovare il ritmo giusto, non ha brillato agli Assoluti di Riccione ed è sembrato molto indietro di condizione anche al Settecolli di Roma. Situazione diversa quella di Nicolò Martinenghi che ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla che non gli ha permesso di scendere in vasca fino a primavera inoltrata. Al Settecolli è apparso in crescita ma ancora distante dai suoi standard, ma il dt ha deciso di fare un’eccezione per due campioni del loro calibro e a Parigi ci saranno , due talenti come loro non si possono lasciare a casa.

Il dubbio di Gregorio Paltrinieri

Agli Europei ci sarà anche un altro super veterano azzurro come Gregorio Paltrinieri. Anche lui al Settecolli ha gareggiato più per onorare la competizione che per provare la prestazione. La sensazione è che super Greg non sarà in gara tra le corsie (nei 1500) ma potrebbe disputare solo le gare in programma nella Senna per il programma delle acque libere dal 4 all’8 agosto. La nazionale azzurra però si è riservata la possibilità di schierare sia lui che Ginevra Taddeucci nelle gare più lunghe in programma in vasca.

Sara Curtis da “capitana”, la prima volta di Mao

Una spedizione ampia e profonda quella dell’Italia che arriva a Parigi con l’intenzione non solo di provare ad arricchire il suo medagliere continentale ma anche di fare le prime importanti prove generali in direzione di Los Angeles 2028. La stella della squadra sarà Sara Curtis reduce da un anno da sogno e da un Settecolli in cui ha messo in fila record uno dietro l’altro. Nelle due distanze dello stile (50 e 100) proverà a dare l’assalto al podio ma sono i 50 dorso la gara in cui si presenta da favorita. Ci sarà anche un’importante prima volta, quella della classe 2011 Alessandra Mao. Fino a questo momento Butini ha cercato di preservare la giovane promessa azzurra che non ha disputato i Mondiali della scorsa estate, ma ora è il momento di confrontarsi con i grandi soprattutto per cominciare a fare esperienza in vista di Los Angeles.

Europei, i convocati dell’Italia a Parigi

Questi i 48 convocati della nazionale italiana che saranno in gara per gli Europei di Parigi: