Europei: Italia testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni ma con due incubi tra le possibili rivali. Date e regolamento

Il primo obiettivo, con due partite di Nations League ancora da giocare, è stato già raggiunto. L’Italia, con il terzo posto già blindato (e la speranza di fare ancora meglio) sarà una delle 12 Nazionali teste di serie ai sorteggi dei gironi di qualificazione ai prossimi Europei che si svolgeranno il prossimo 6 dicembre a Belfast, in Irlanda del Nord. Sarà la 18^ edizione degli Europei e verrà ospitata da Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles, ma non cantiamo ancora vittoria: non mancano grossi rischi tra i potenziali rivali.
- Evitate Spagna, Inghilterra e Francia
- I due pericoli per gli azzurri
- Il regolamento del sorteggio
- Le date delle qualificazioni
- Le date degli Europei 2028
Evitate Spagna, Inghilterra e Francia
Le 12 teste di serie per i 12 gruppi delle qualificazioni saranno le prime tre di ciascun gruppo della Nations League. In più, le quattro vincitrici della Lega A avranno la certezza di essere teste di serie e di disputare un raggruppamento da quattro squadre invece che da cinque, giocando meno partite. Portogallo, Olanda, Grecia, Francia, Spagna e Inghilterra sono le squadre già sicure di essere teste di serie nei sorteggi, e che quindi non affronteremo.
I due pericoli per gli azzurri
Con due gare ancora da giocare la situazione delle classifiche è fluida, le poche certezze sono le seguenti:
Seconda fascia: Svizzera;
Terza fascia: Romania, Macedonia;
Quarta fascia: Armenia, Moldavia, Kazakistan, Lettonia e San Marino;
Quinta fascia: Malta, Azerbaijan, Lituania, Gibilterra, Andorra e Liechtenstein.
L’attenzione massima sarà per la Norvegia, che sta deludendo e al momento andrebbe nella seconda così come la Bosnia, che è seconda ma in Lega B. Si rievocherebbero i fantasmi dell’eliminazione ai Mondiali.
Il regolamento del sorteggio
Il sorteggio si svolgerà prima dei quarti di finale della Nations League, in programma nel marzo 2027. Poiché l’esito degli incontri sarà ancora sconosciuto, le otto squadre coinvolte saranno rappresentate attraverso segnaposto riferiti alle vincitrici e alle sconfitte di ciascun accoppiamento.Al sorteggio partecipano tutte le squadre iscritte alla competizione, comprese le nazionali delle quattro federazioni ospitanti la fase finale: Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles. Le squadre vengono sorteggiate in 12 gironi da quattro o cinque, applicando i seguenti criteri: Le quattro nazionali delle federazioni ospitanti e l’Irlanda del Nord vengono sorteggiate in gironi separati. Ciascun girone da cinque squadre può comprendere al massimo una nazionale sconfitta nei quarti di finale della Nations League 2026/27 oppure una squadra partecipante agli spareggi di promozione e retrocessione tra le Leghe A/B e B/C della Nations League 2026/27.
Le date delle qualificazioni
Le qualificazioni ai prossimi Europei – per le squadre non qualificate alla fase ad eliminazione diretta della Nations League – inizieranno nel marzo 2027. Le squadre che andranno avanti o che giocheranno gli spareggi promozione/retrocessione inizieranno invece il loro percorso di qualificazione dal 23 settembre 2027. Archiviate qualificazioni e spareggi, inizia la competizione vera e propria. Si parte venerdì 9 giugno 2028, con la gara inaugurale del torneo che si disputerà al National Stadium del Galles a Cardiff. La finalissima, invece, è in programma domenica 9 luglio 2028 sul prato di Wembley, a Londra. Andiamo a vedere le date nel dettaglio:
Le date degli Europei 2028
Fase a gironi: dal 9 al 21 giugno
Ottavi: dal 24 al 27 giugno
Quarti: 30 giugno e 1 luglio
Semifinali: 4 e 5 luglio
Finale: 9 luglio