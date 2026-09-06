Europei, Italia-Turchia vale più di un titolo, in palio c’è Los Angeles. Non solo Vargas, i rischi per Egonu e compagne

Egonu e compagne in campo per la finale degli Europei 2026: in palio c’è anche il pass per le Olimpiadi e la supremazia in Europa. A Istanbul un inferno da 16mila spettatori per Vargas&Co

E’ il momento decisivo. L’Italia vuole fare la storia. Dopo aver vinto Olimpiadi e Mondiali, le ragazze di Julio Velasco scendono in campo per aggiudicarsi il terzo titolo di fila e confermare di essere la migliore squadra di pallavolo femminile in questo momento…e forse non solo. Le azzurre però devono fare i conti con le ambizioni della Turchia di Santarelli che oltre al fenomeno Vargas può contare sulla spinta degli oltre 16mila tifosi che affolleranno l’impianto di Istanbul.

La qualificazione a Los Angeles 2028…e non solo

La premessa è d’obbligo ma occorre comunque farla. A prescindere da come finirà la finale degli Europei, tra due anni l’Italia sarà alle Olimpiadi di Los Angeles. Nello sport si dice che non c’è mai nulla di scontato ma non sempre è così. L’Italia è una potenza a livello internazionale e non partecipare ai Giochi in programma nel 2028 è davvero da escludere. Ma visto che il primo pass è lì a portato di mano perché non provare a prenderlo. Il meccanismo di qualificazione prevede infatti che il primo “tagliando” sia dedicato proprio a chi vince gli Europei nella finale in programma stasera. Altri tre pass saranno invece a disposizione ai Mondiali del 2027 e gli ultimi tre attraverso il ranking al termine della Nations League 2028 (ranking che vede le azzurre al primo posto in questo momento).

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Italia-Polonia: le emozioni della semifinale

Italia-Turchia ormai è una classica

Egonu e compagne arrivano all’appuntamento in programma oggi alle 18 con il ruolo di favorite visto che detengono il titolo olimpico e quello di campionesse del Mondo. Ma la sfida alla Turchia che potrà contare sulla spinta del pubblico di Istanbul (oltre 16mila spettatori) rappresenta comunque una montagna da scalare. La formazione allenata dall’italiano Santarelli è una potenza in crescita costante, anche dal punto di vista economico il campionato turco nelle ultime stagioni ha alzato il livello al punto da rivaleggiare (e anche battere) i club del nostro campionato. Due formazioni che ormai sembrano un gradino sopra tutte le altre in Europa. Egonu e compagne hanno vinto gli ultimi due appuntamenti più importanti: le semifinali a Parigi 2024 e poi ai Mondiali. Ma oggi sarà una storia completamente diversa.

Il fenomeno Vargas, la strategia di Santarelli

Julio Velasco ha esperienza da vendere nel mondo della pallavolo e non c’è dubbio che preparerà al meglio la finale contro la Turchia. La formazione di casa ha tante armi per mettere in difficoltà le azzurre. Ovviamente le attenzioni vanno tutte sul fenomeno Melissa Vargas, la giocatrice di origini cubane è uno dei migliori opposti al mondo insieme a un piccolissimo club di élite che conta anche Egonu, Haak e Boskovic (senza dimenticare Antropova che sta giocando da schiacciatrice). Attenzione anche alle due centrali, la 39enne Eda Erdem e la 27enne Zehra Gunes, in banda ci sono due giocatrici molto solide come Hande Baladin e Ilkin Aydin.

Italia-Turchia: dove vedere la finale

Tutti in poltrona alle 18 per fare il tifo per le azzurre. La finale degli Europei tra Italia e Turchia va in scena al Sinam Erdem Sports di Istanbul e sarà possibile vedere il match sia in chiaro che in streaming con l’evento che sarà trasmesso sia dalla Rai che da Sky. La Rai trasmetterà il match su Rai 2 e sarà possibile seguirlo anche su Raiplay. Diretta Sky per gli abbonati sul canale 204 (Sky Sport Arena) e in streaming su SkyGo e Now.