Europei, l'Italia parte bene

Esordio positivo per l'Italia di Marco Crespi nell'EuroBasket Women 2019. La Nazionale femminile azzurra, al "Cair Sports Center" di Nis (in Serbia), ha battuto in rimonta la Turchia, col punteggio di 57-54.

Nonostante l'infortunio del play titolare Francesca Dotto, le Azzurre non si sono perse d'animo e con uno sprint finale negli ultimi 5' si sono assicurate la vittoria. La miglior marcatrice è stata Giorgia Sottana con 16 punti (11 negli ultimi 4 minuti); in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 13.

"Vincere una partita in cui la Turchia ci ha messo in difficoltà nei 40 minuti è ancora più significativo. Non abbiamo vinto grazie alla qualità del nostro gioco, abbiamo vinto perché abbiamo dimostrato di voler vincere più di una squadra forte come la Turchia. E questo per me conta molto", ha detto, a fine match, il coach azzurro Crespi.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 08:47