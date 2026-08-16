Europei, maratone d’argento con Riva e squadra femminile! L’Italia ora tifa Iapichino e la staffetta per vincere il medagliere

Maratona maschile che regala grandi soddisfazioni all'Italia anche senza Crippa e Aouani grazie a uno strepitoso Pietro Riva, arrivato

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Altra giornata degli Europei di atletica che si apre con due grandi soddisfazioni per il movimento azzurro, che conquista due medaglie d’argento nella maratona grazie alla squadra femminile e a un Pietro Riva che ha chiuso a soli sette secondi dall’oro. Entra nel vivo intanto anche la sfida per conquistare il medagliere, con l’Italia che dovrà guardarsi le spalle dalla Gran Bretagna per chiudere al primo posto.

Riva va vicino all’oro nella maratona ma nessun rimpianto

La maratona maschile si conferma terra di conquista azzurra. Anche senza Yeman Crippa e Iliass Aouani infatti l’Italia si è resa protagonista sui 42,195 km corsi per le strade di Birmingham grazie a uno strepitoso Riva, che ha gestito in maniera perfetta la gara, aumentando l’andatura nel finale, staccando i compagni di gruppo e arrivando vicinissimo al leader Amanal Petros. Una medaglia d’argento che non porta con sé alcun rimpianto per Pietro, consapevole di come il distacco di soli 7 secondi (2h09’18″ il tempo totale dell’azzurro) dalla vetta sia stato dovuto anche a un rallentamento volontario del tedesco:

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“Dal 30° al 40° km la gara è stata di nuovo mezza tattica (ha detto alla Rai, ndr), in un gruppo di otto persone, e ho cercato di rilassarmi il più possibile per tenermi in vista della fine. Stavo molto bene muscolarmente, quindi ho scelto di aspettare la volata ed è andata bene. Petros ha un po’ giocato alla fine, io vedevo nell’ultima parte che stava rallentando con la bandiera per festeggiare, mentre se avesse saputo che mi stavo avvicinando così tanto sarebbe andato più forte”.

Le azzurre regalano il secondo argento all’Italia nella maratona

Quella di Riva non è stata l’unica medaglia nella maratona vinta oggi dall’Italia, che anche in femminile ha conquistato un’importante argento, questa volta non individuale (con la gara che è stata vinta da una dominante Alisa Vainio) ma a squadre. Le azzurre infatti si sono piazzate al secondo posto grazie ai risultati di Rebecca Lonedo (sesta in 2h27:55), Sofiia Yaremchuk (settima in 2h28:02) e Giovanna Epis (ventunesima in 2h33:02) con il tempo totale di 7h28:59, superiore solamente a quello registrato dalla Gran Bretagna (7h26:01).

L’Italia sfida la Gran Bretagna per vincere il medagliere degli Europei di atletica

Proprio la Gran Bretagna rappresenta la principale insidia per la conquista del medagliere degli Europei da parte dell’Italia, attualmente prima con 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi davanti agli isolani d’Europa che vantano 7 ori, 6 argenti e 2 bronzi. A decidere la gara a due saranno gli ultimi eventi che si terranno questa sera, con i britannici che sono quasi sicuri di una medaglia d’oro nei 1500 metri con Georgia Hunter Bell e nella staffetta 4×100 mista, oltre a nutrire buone chance anche nella 4×400 femminile, dove però dovranno vedersela con l’Olanda e nella 4×400 maschile, dove a insidiarli potrebbero esserci proprio gli azzurri, che nelle batterie hanno sorpreso tutti registrando il record dei campionati.

Un oro per l’Italia potrebbe arrivare dall’attesissima Larissa Iapichino nel salto in lungo, dove partirà da favorita essendo anche la primatista stagionale. Per la classe 2002 non sarà però facile imporsi in finale, dove dovrà battere avversarie di livello come Malaika Mihambo, Agate De Sousa, Hilary Kpatcha e l’inglese Jazmin Sawyers.