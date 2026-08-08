Europei, Martinenghi prova a cancellare i dubbi: Ceccon tiene tutti col fiato sospeso. Pellegrini punta su Curtis

Lunedì scattano gli Europei di nuoto in vasca: l’Italia si presenta all’evento con grandi ambizioni, qualche dubbio e la speranza di vedere esplodere le sue stelle più giovani

La grande attesa sta per terminare. Lunedì 10 agosto cominciano gli Europei di nuoto anche in vasca e c’è grande curiosità di vedere all’opera l’Italia. La squadra azzurra arriva con grandi ambizioni all’appuntamento continentale. La “vecchia guardia” con Martinenghi e Ceccon in testa è intenzionata a dimostrare ancora tutto il talento a disposizione ma nella squadra azzurra continuano a fiorire nuove promesse come Sara Curtis, Alessandra Mao e Carlos D’Ambrosio.

Le ambizioni di Martinenghi

Tra i dubbi della vigilia c’è quello di Nicolò Martinenghi che ha ottenuto il pass per gli Europei grazie al suo status. A Parigi la vittoria olimpica e ora la voglia di provare a fare l’impresa dopo una stagione difficile come ha confermato ai microfoni di Sky. “L’emozione di ieri in aereo quando ho visto la Tour Eiffel è stato belo ma non mi piace troppo attaccarmi ai ricordi. E’ motivo di grande forza questa continuità che ho avuto negli anni, E sono qui per portarla avanti. Abbiamo avuto annate semplici e difficili. Alla fine però basta avere una corsia e dunque c’è sempre una possibilità. E’ stata una stagione complicata da tanti punti di vista soprattutto fisico. Se non pensassi di potermela giocare non sarei qua, quando ho la possibilità di potermela giocare divento competitivo. Quando invece non vedo l’obiettivo quasi lascio stare. I 100 rimangono la mia gara ma spero che mi possono entrare anche i 50”.

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Ceccon: quali saranno le sue gare

Discorso simile a quello di Martinenghi anche per Thomas Ceccon. Per il veneto non ci sono stati problemi fisici ma una stagione che ha fatto fatica a decollare, ma anche per lui Parigi è un posto del cuore e la speranza di fare qualcosa di importante c’è sempre. Negli ultimi giorni si è dedicato come spesso fa a interagire sui social con i suoi tifosi ma sempre su argomenti molto leggeri (come barba e capelli). Nessuna rivelazione invece sulle gare a cui intende partecipare. Dalle entry list pubblicate, il campione olimpico dei 100 dorso è iscritto a 5 prove individuali: 50, 100 e 200 dorso, 50 e 100 farfalla. Ma solo nei prossimi giorni si capiranno le sue intenzioni già da lunedì quando al mattino sono in programma le batterie dei 50 farfalla.

Pellegrini punta su Sara Curtis

Alla vigilia del grande evento non poteva mancare la voce della regina del nuoto azzurro per tanti anni come Federica Pellegrini. Ora a voler quella corona sono soprattutto Sara Curtis, letteralmente esplosa nelle ultime due stagioni, e la giovanissima Alessandro Mao, una delle promesse più brillanti del nuoto azzurro: “Non mi aspettavo l’esplosione di Sara Curtis dopo il trasferimento negli Stati Uniti. Può diventare la stella del nuoto italiano? Per me lo è già”, ha detto alla Gazzetta dello Sport. E su Alessandra Mao rivela: “Non l’ho mai conosciuta perché apparteniamo a generazioni diverse ma è evidente che abbia un grandissimo talento e margini enormi. Le auguro di restare con i piedi per terra. I primi risultati possono distrarre facilmente, invece bisogna continuare a vincere da atleta ma questa mi sembra una generazione molto equilibrata. Chi seguirò? Carlos D’Ambrosio, conosco il lavoro che sta facendo e credo che possa fare un ulteriore salto di qualità”.