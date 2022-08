Europei Monaco 2022: staffetta 4x100 maschile beffata dalla Turchia

19-08-2022 14:08

Brutte notizie in casa Italia agli Europei di atletica a Monaco.

La staffetta 4×100 infatti è stata beffata ed eliminata dalla finale da parte della Turchia che ha vinto il ricorso fatto per essere stata danneggiata nelle batterie. La squadra turca ha infatti ottenuto di gareggiare di nuovo, da soli, su una pista più asciutta, conquistando un tempo migliore di soli 4 centesimi rispetto agli azzurri, ma che basta per estromettere proprio l’Italia (ultimo tempo di ripescaggio) dalla finale a loro vantaggio.

Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta, Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali aveva infatti chiuso al quinto posto la seconda semifinale ma era stato ripescato con il settimo crono complessivo.

Delusione per gli azzurri che avevano corso la staffetta già privi di Jacobs (sostituito da Polanco) per un fastidio muscolare accusato durante il riscaldamento, in un’Italia che già aveva tenuto a riposo Tortu (stasera disputerà la finale dei 200 metri) e Desalu (ieri due gare).