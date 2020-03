Europei nel 2021: Chiesa non si scompone

Tra i vari eventi sportivi rimandati a causa dell'emergenza Coronavirus ci sono anche gli Europei 2020 di calcio, che si terranno nel 2021. Uno slittamento di fronte al quale ha provato a fare buon viso a cattivo gioco Federico Chiesa.

Il talento della Nazionale oltre che della Fiorentina ha inquadrato la vicenda in un'intervista concessa proprio alla società gigliata: "Questo spostamento permetterà a molti giovani italiani come me di accumulare un ulteriore anno di maturità che potrebbe essere molto importante – ha sottolineato -. Questo è ovvio, ma al momento il mio pensiero va solo ed esclusivamente a tutti coloro che stanno soffrendo e a coloro che ci stanno dando una mano".

SPORTAL.IT | 29-03-2020 22:33