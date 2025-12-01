Europei Nuoto, Butini fiducioso: "Possiamo fare grandi cose". Ceccon e Martinenghi leader, assente Pilato

Dal 2 al 7 dicembre a Lublino Europei in vasca corta: l'Italia punta forte su Ceccon, Martinenghi e Sara Curtis (oltre a Quadarella). Out Paltrinieri, Pilato sconta la sospensione.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Lublino chiama, e l’Italia vuole rispondere. Perché gli Europei in vasca corta piazzati a ridosso del via delle festività di Natale rappresentano una cartolina bella e buona per provare a chiudere bene un anno denso di significati. E l’Italia nella città polacca proverà a far valere le proprie ragioni: due anni fa a Otopeni, in Romania, le medaglie furono 22, appena una in meno rispetto a Gran Bretagna e Francia (ma nel medagliere chiudemmo secondi). Quest’anno ripetersi non sarà semplice, ma le possibilità di medaglia saranno comunque tante, considerando che il DT Cesare Butini ha portato 30 atleti (sono 20 uomini e 10 donne), quasi tutti con ambizioni di podio o quantomeno per provare a sorprendere.

Butini lancia il nuovo mix: “Vediamo a che punto siamo”

La notizia sgradita dell’ultim’ora riguarda le defezioni di Emma Virginia Menicucci e Lisa Angiolini, frenate rispettivamente dai postumi di un incidente in auto e di un prolungato stato influenzale. Ma Butini è comunque fiducioso. “Perdiamo due atlete importanti, due ragazze che avrebbero certamente meritato di essere con noi in Polonia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Personalmente sono convinto che a Lublino ci toglieremo le nostre belle soddisfazioni, conquistando risultati importanti e facendo emozionare il pubblico che ci seguirà da casa. Questa nazionale rappresenta un bel mix tra giovani ed esperti: avremo sette debuttanti assoluti, il che testimonia un ricambio che è sempre in atto.

Questi Europei sono importanti per capire a che punto siamo del nostro percorso, pensando che nel 2026 avremo gli Europei in vasca lunga a Parigi a giugno e a seguire i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Saranno tutte tappe di avvicinamento a Los Angeles 2028, pertanto è importante cominciare a serrare le fila, perché due anni e mezzo passano in fretta e la programmazione non può attendere”.

Zazzeri e Di Pietro capitani: “Aiuteremo le nuove leve a emergere”

A Lublino l’Italia sarà capitana da Lorenzo Zazzeri e Silvia Di Pietro, ma soprattutto poggerà sulle spalle belle robuste di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Simone Cerasuolo in campo maschile, mentre in quello femminile fari puntati di Sara Curtis e Simona Quadarella.

“Essere capitano di una spedizione come questa è emozionante”, ha commentato Zazzeri prima della partenza per la Polonia. “È un gran privilegio e spero di poter riceverne la giusta carica. Il compito mio e dei ragazzi più esperti è quello di indirizzare i più giovani verso i migliori risultati possibili. Spesso chi debutta può farsi condizionare dall’aspetto emotivo, ma noi “vecchi” cercheremo di aiutare tutti a rendere al meglio”.

“Mi aspetto che tra noi veterane e le nuove leve ci sia grande rispetto, così da poter dare tutte quante il massimo”, ha aggiunto Silvia Di Pietro. “Sono certa che arriveranno ottimi risultati, perché in Europa siamo una potenza consolidata”.

Sette debuttanti e 4 assenti illustri (due per… punizione)

Saranno in totale 7 i debuttanti della selezione italiana: l’ambiziosa Alessandra Mao, Irene Burato, Paola Borrelli, Agata Maria Ambler, Giovanni Guatti, Francesco Lazzari e Gabriele Mancini. È nutrito però anche il parco degli assenti: Gregorio Paltrinieri ormai è deciso a proseguire la sua avventura nelle acque libere, e al momento di tornare un vasca (se non per allenarsi) proprio non ci pensa.

Mancano invece per motivi disciplinari Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, sospese per 90 giorni dopo i fatti accaduti all’aeroporto di Singapore prima del volo di ritorno per l’Italia (la vicenda del presunto furto, con l’arresto operato da parte delle autorità locali e la partenza posticipata di alcuni giorni dopo l’intervento dell’Ambasciata Italiana nel Paese).

Assente anche Anita Bottazzo, che ha preferito proseguire gli allenamenti negli Stati Uniti chiedendo di essere dispensata dalla competizione. Quanto alle gare originariamente previste, Butini ha annunciato che Martinenghi salterà i 200 rana, Ceccon i 200 dorso e D’Ambrosio i 50 stile libero. Dal 2 al 7 dicembre, 6 giorni di gare con sessioni mattutine dalle 10 e le finali serali dalle 19 (diretta su RaiSport HD).