Europei, Ceccon vince e festeggia: "L'avevo detto". Quadarella argento, Busa bronzo, Sara Curtis prenota l'oro

Altra giornata trionfale per l'Italia alla kermesse continentale in vasca corta di Lublino: Ceccon oro, Quadarella argento, Busa bronzo. Altro record per super Sara Curtis.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Altra giornata trionfale per il nuoto azzurro agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Un oro, un argento e un bronzo per i campioni dell’Italia, a cominciare da Thomas Ceccon che ha mantenuto le promesse nei 100 dorso, passando per la straordinaria medaglia d’argento (con tanto di record italiano) conquistata da Simona Quadarella negli 800 stile libero e infine per il bronzo conquistato da Michele Busa nei 100 farfalla. Una serata epica, dunque, che ha mantenuto l’Italia nelle altissime posizioni del medagliere della kermesse. E il meglio, forse, deve ancora venire, visto che Sara Curtis ha già prenotato un altro oro.

Nuoto, straordinario Ceccon: oro nei 100 dorso

Dopo aver controllato in semifinale, Ceccon ha dato il meglio nella finale vinta con il tempo di 49”27 davanti al francese Tomac, secondo a 19 centesimi, e al britannico Oliver, terzo col crono di 49”68. Quinto posto per Lorenzo Mora, che ha chiuso sotto i 50 secondi: 49”95. “Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l’oro nei 100 dorso“, la soddisfazione espressa da Ceccon al termine della prova ai microfoni di Rai Sport. Ceccon da applausi anche nelle vesti di profeta: “Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso me ne torno a casa con due ori“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Europei, Quadarella d’argento col record italiano

Soddisfazione anche per Simona Quadarella, che dopo un estenuante testa a testa con la tedesca Isobel Gose ha conquistato l’argento negli 800 stile libero, migliorando di quasi cinque secondi il record italiano: 8’03”00, a un secondo e 10 centesimi dalla vincitrice. Terza l’altra tedesca Werner. “Sto vivendo un momento strano”, ha confessato Quadarella alla Rai subito dopo la clamorosa performance che l’ha spedita sul gradino intermedio del podio. “Non pensavo di poter migliorare così adesso: ho abbassato di quasi cinque secondi il mio record personale, sono veramente contenta”.

Busa è bronzo, altro record per Sara Curtis

Nei 100 farfalla sfida in famiglia tra azzurri per il terzo posto. L’ha vinta Michele Busa davanti a Simone Stefanì. Il primo ha chiuso al terzo posto col tempo di 49”21, il secondo quarto a 14 centesimi. Medaglia d’oro al francese Grouset, secondo posto per lo svizzero Noè Ponti. Settimo posto, invece, per Gabriele Mancini nella finale dei 200 rana. L’azzurro ha chiuso col tempo di 2’05”84, a debita distanza dalo spagnolo Coll Marti. Altri risultati: Anita Gastaldi in finale col settimo tempo (e il suo personale) nei 200 misti, Alberto Razzetti primo nella sua semifinale dei 200 misti. Sara Curtis in finale col record italiano e col miglior tempo nei 100 stile libero. Finale anche per Carlos D’Ambrosio nei 100 stile, settimo Manuel Frigo.