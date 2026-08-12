Europei, Curtis super ma European Aquatics le “toglie” il record. Ceccon cerca l’impresa, Pilato vuole il podio

L’azzurra centra la qualificazione in semifinale nei 50 dorso con il miglior tempo ma che gaffe degli organizzatori. Avanzano anche Razzetti, Nannucci e la 4x100 stile femminile

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’altra mattinata positiva per l’Italia agli Europei di nuoto in corso a Parigi. A guidare la spedizione azzurra è ancora una volta Sara Curtis che nei 50 dorso centra la qualificazione in semifinale con il miglior tempo. Prova di livello anche di Alberto Razzetti nei 100 farfalla. Nel pomeriggio Ceccon e Pilato vanno a caccia di una medaglia.

Curtis non sbaglia: in semifinale col miglior tempo

Curtis non sbaglia, anzi. L’azzurra nonostante le fatiche dei 100 stile libero che l’hanno vista sul podio con il bronzo, si prende anche il miglior tempo nelle batterie dei 50 dorso: “Non tanto faticoso, è la gara che voglio fare meglio di tutte in assoluto ma speravo di fare meglio questa settimana. Ma ho tanto margine e quindi spero di fare meglio. So quello che voglio ed è importante”. In semifinale nel pomeriggio ci sarà anche un’altra azzurra, Costanza Cocconcelli.

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La gaffe di European Aquatics

Una piccola nota a margine arriva con quella che si può definire come una vera e propria gaffe da parte degli organizzatori degli Europei, ovvero la European Aquatics. Cominciano le batterie dei 50 dorso che vedono al via anche Sara Curtis, ed è proprio l’azzurra a detenere il record europeo con il 27”07 fatto segnare lo scorso 26 giugno in occasione del Settecolli Non però per la grafica proposta dall’organizzazione dell’evento che invece segnala il 27”10 dell’olandese Kira Toussaint.

Nannucci e Mascolo in semifinale, Mao rinuncia

Tra le gare del mattino ci sono anche i 200 stile femminili con l’Italia che sulla carta ha 4 esponenti ma in piscina vanno soltanto tre azzurre. Alla fine a conquistare la qualificazione per la semifinale ci pensano Bianca Nannucci e Chiara Mascolo che hanno ottenuto rispettivamente l’ottavo e l’11esimo posto. Eliminata invece Matilde Biagiotti, mentre non ha preso parte alla gara la giovanissima Alessandra Mao che sembra arrivata all’appuntamento non nelle migliori condizioni possibili e che viene preservata in vista della staffetta 4×100 stile che conquista la finale con un po’ di fatica. In semifinale arriva anche Mantegazza che pur senza brillare riesce a strappare il pass nei 200 rana. Centra l’accesso alla semifinale anche Alberto Razzetti nei 100 farfalla dopo aver firmato il personale in batteria. Bene nei 400 misti femminili anche Giada Alzetta che entra in finale con il quarto tempo.

Ceccon cerca l’impresa, Pilato vuole una medaglia

Ancora un pomeriggio importante per l’Italia. Il programma comincia alle 18.30 con le semifinali dei 200 stile libero femminili e poi la prima finale che vedrà Thomas Ceccon impegnato in una difficilissima finale dei 200 dorso. Curtis torna in gara insieme a Cocconcelli per le semifinali dei 50 dorso poi sarà la volta delle prove dei 100 farfalla con Razzetti in gara. Grande attesa per la finale dei 50 rana femminili con Benedetta Pilato (che vuole una medaglia) e per Lisa Angiolini e poi ancora per i 100 stile con Carlos D’Ambrosio reduce dal personale e a caccia di qualcosa di importante. Negli 800 metri ci sarà invece Luca De Tullio.