Europei, Italia d’argento nella staffetta: Taddeucci star, Paltrinieri da leggenda. Greg svela la profezia di Padre Pio

Le prove in acque libere si concludono con la seconda piazza della staffetta 4x1500 composta da Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. Il “capitano” tra rammarico e una profezia

L’Italia del nuoto in acque libere chiude gli Europei con la medaglia d’argento conquistata nella prova a squadre, la staffetta 4×1500. Il team azzurro composto da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri si deve arrendere solo alla Germania (l’Ungheria a chiudere il podio). La spedizione azzurra del fondo chiude con un bottino di 2 medaglie d’oro, 1 d’argento e 4 di bronzo.

Italia d’argento nella staffetta 4×1500

Gli Europei di nuoto in acque libere si chiudono ufficialmente con la staffetta mista 4×1500. Una prova che vede gli azzurri al via con grandi ambizioni. L’Italia schiera al via Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Le due azzurre si rendono protagonista di una prova di altissimo livello soprattutto con Taddeucci che si mette sulla “coda” di Isabel Gose e negli ultimi 200 metri piazza il sorpasso con Guidi che parte così dalla prima posizione. Il nuotatore sardo però non riesce a maniere la sua posizione dall’attacco di Klemet e passa il testimone a Paltrinieri in terzo posizione. SuperGreg riesce a sfruttare la scia di Betlehem e a piazzare il sorpasso sull’Ungheria ma non riesce nella clamorosa rimonta sulla Germania con l’azzurro che arriva solo a 2 secondi dalla medaglia d’oro.

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La profezia di Padre Pio prima della partenza

Le interviste di Gregorio Paltrinieri non sono mai banali e anche dopo l’argento conquistato nella staffetta 4×1500, ai microfoni Rai regala un retroscena decisamente insolito: “Oggi siamo stati tutti bravi, io ho svelato una profezia ieri sera. Mentre venivamo qua, una donna mi si è avvicinata in aeroporto. Una donna super religiosa mi ha detto che si era sintonizzata con Padre Pio e che avrei vinto due medaglie. Io gli ho detto ‘Ma come? Io ho quattro gare’. Lei mi ha detto che mi ha visto all’imbarco e mi ha detto che ne avrei preso due e aveva ragione. Adesso farò un giro da Padre Pio. Mi aveva detto una molto bella e una meno. Speravo in oro e bronzo, ma ci prendiamo anche questo argento e bronzo”.

Taddeucci è la stella, Paltrinieri è nella leggenda

Ginevra Taddeucci è stata la vera star di questi Europei di nuoto in acque libere per l’Italia. La campionessa azzurra è salita quattro volte sul podio e dopo aver vinto le medaglie d’oro nella 5 e nella 10 km, ha conquistato il bronzo nella prova knockout sprint e ora l’argento con la staffetta. A 29 anni la fiorentina è ormai un punti di riferimento per il nuoto azzurro.

Un capitolo a parte lo merita invece Gregorio Paltrinieri. Quando c’è lui in acqua le speranze e le ambizioni sono sempre altissime. Stavolta non è arrivata la medaglia del colore più bello ma Super Greg dimostra ancora una volta di essere un atleta leggendario. Complessivamente l’azzurro ha conquistato 58 medaglie tra titoli individuali e a squadre nelle prove internazionale tra Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei. A livello senior la prima in assoluto è arrivata nel maggio del 2012 con l’oro agli Europei di Debrecen nel 2012, a distanza di 14 anni arriva anche quella di oggi. Un cammino clamoroso quello dell’azzurro di diritto nella storia dello sport italiano e forse a volte non celebrato come meritava.