Europei, Ceccon non cerca alibi: la scelta a sorpresa e una rinuncia. Curtis, momento della verità: “La pressione c’è”

Il veterano azzurro parteciperò a 4 gare individuali, un tour de force che per non prevede i 100 delfino: Thomas prova l’all in. Pressione anche per Sara Curtis in vista del debutto

Thomas Ceccon ci prova, nessun calcolo, nessuna strategia e soprattutto nessun alibi per il campione olimpico dei 100 dorso. Da domani 10 agosto cominceranno gli Europei di nuoto (in vasca) con l’Italia che arriva con grandi ambizioni all’appuntamento. Non c’è solo il veneto che punta in alto, la nazionale azzurra si affida anche a Sara Curtis e alla sua voglia di confermare la crescita degli ultimi anni.

La scelta di Ceccon per gli Europei

Thomas Ceccon era iscritto a 5 gare individuali in questi Europei e nonostante una stagione che fino a questo momento non lo ha visto sempre brillante, ha deciso di tenere fede a quasi tutti gli impegni. L’azzurro è stato infatti costretto a rinculare solo ai 100 delfino che cadevano in concomitanza con i 200 dorso e dunque saranno 4 le gare. Una sorta di all in anche in chiave futura. “Ci siamo messi d’accordo anche col mio allenatore. Quello che viene viene, faccio tutto forte e porto più gare che riesco. Tirerò le somme a fine campionato. Toglierò i 100 delfino e farò il resto. Il programma è quello e mi devo adattare e provo solo a fare il meglio possibile”.

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Il ritorno a Parigi

Tornare a Parigi dopo l’oro conquistato alle Olimpiadi due anni fa è un momento particolare per Thomas Ceccon. La manifestazione a cinque cerchi gli ha portato il successo più importante in carriera ma anche una popolarità fuori dalla vasca decisamente unica come il suo carattere. La sua foto mentre dormiva tra i prati in un parco della capitale francese ha fatto il giro del web diventando uno dei simboli di quell’edizione olimpica. Stavolta però qualcosa è cambiato come ha rivelato lo stesso azzurro sui social: “Si sta bene, la piscina è a 15 minuti a piedi, il cibo buono e la stanza è ok”. Quindi a meno di sorprese, non dovremmo rivedere uno scatto simili a quello di due anni fa.

Le ambizioni di Sara Curtis

I veterani e le nuove promesse, la nazionale italiana arriva a Parigi con un mix tra atleti esperti e altri in rampa di lancio e tra questi si può annoverare anche Sara Curtis, che però sta diventando sempre più una dei volti dell’Italnuoto. Ai microfoni di Sky, la campionessa italiana rivela: “So che ci sono tante aspettative ma io penso solo alle mie. Un po’ di tensione arriverà soprattutto quando salirò sul blocchetto. La gara su cui punto? I 50 dorso sicuramente ma sono contenta di cominciare con i 100 stile. Voglio capire come sono messa a inizio settimana ed è meglio averla subito per non percepire la stanchezza a metà campionato. E poi non vedo l’ora di gareggiare”.