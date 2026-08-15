L’Italia del nuoto continua a brillare agli Europei di Parigi: Martinenghi e Cerasuolo firmano una doppietta nei 50 rana, Curtis dii bronzo nei 50 stile libero: "Settimana folle"

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Martinenghi d’oro, Cerasuolo e Gastaldi d’argento, Curtis di bronzo. L’Italia del nuoto continua a vincere e a far sognare. La sessione pomeridiana della penultima giornata degli Europei di Parigi si apre con la beffa di Razzetti nei 200 metri farfalla, ma il riscatto degli azzurri è immediato e porta anche la firma della solita Sara Curtis, capace di conquistare un’altra medaglia storica. Poi la super doppietta nei 50 metri rana, con Martinenghi sul gradino più alto del podio e Cerasuolo subito alle sue spalle.

Europei Nuoto, che beffa per Razzetti

Ci ha provato, Alberto Razzetti. Ci è andato vicinissimo. La medaglia sembrava ormai essere nelle sue mani, ma proprio alle ultime bracciate, quando almeno il bronzo era già attorno al collo, il 27enne di Lavagna ha subito il ritorno di Marton e Skiskos. I due hanno messo la freccia, piazzandosi alle spalle dell’imprendibile Léon Marchand e lasciando Razzetti ai piedi del podio. Per l’azzurro resta comunque la soddisfazione di aver stabilito il nuovo primato italiano nei 200 metri farfalla, fermando il cronometro sul tempo di 1:54.23.

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Sara Curtis, bronzo nei 50 stile libero e nuovo record italiano

Sara Curtis continua a scrivere pagine di storia. La 19enne di Savigliano è fenomenale anche nei 50 metri stile libero e conquista una splendida medaglia di bronzo con il tempo di 23.99, nuovo record italiano. Un risultato storico anche per un altro motivo: Curtis è infatti la prima nuotatrice azzurra a salire sul podio europeo nella distanza. Ha chiuso dietro alla polacca Katarzyna Maria Wasik (23.84) e alla svedese Sarah Sjostrom (23,86).

Sara incanta ancora una volta il pubblico dell’Olympic Aquatic Centre e porta a cinque il bottino personale di medaglie conquistate a Parigi. Dopo il bronzo nei 100 metri stile libero, il bronzo nella 4×100 metri stile libero mista, l’argento nella staffetta 4×100 metri stile libero e l’oro nei 50 metri dorso, arriva dunque anche il bronzo nei 50 stile libero.

Martinenghi-Cerasuolo, doppietta azzurra nei 50 rana

Una medaglia dopo l’altra. L’Italia cala un’altra straordinaria doppietta nei 50 metri rana: Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d’oro, mentre Simone Cerasuolo si prende un argento che non lo soddisfa. Un trionfo azzurro che conferma ancora una volta la straordinaria giornata dell’Italia a Parigi.

A seguire la gara con particolare attenzione c’era anche Sara Curtis, che ha celebrato il successo dei compagni e la propria medaglia: “Sono molto contenta per i ragazzi, sono contenta per me: è assurdo. Stiamo facendo una settimana folle. Volevo scendere sotto i 24, è la prima volta che ci riesco: penso che in Europa non si sia mai visto tre donne scendere sotto i 24: ho condiviso il podio con due leggende”.

Martinenghi si gode il trionfo, Cerasuolo deluso

“Il nuoto è str… in certe situazioni, accetto molto volentieri questo oro”. Così Martinenghi ai microfoni di Sky subito dopo il successo. “Mi sono divertito, sono riuscito a essere molto lucido”. Al contrario, mastica amaro Cerasuolo: “Non sono molto contento, ho fatto molto peggio rispetto a ieri, la gara non è entrata. Dispiace, andremo avanti”.

Sorpreso Gastaldi, argento meraviglioso nei 200 misti

Grandissima impresa di Anita Gastaldi che conquista l’argento nei 200m misti donne in 2:10.07. Meglio di lei solamente l’irlandese Hellen Walshe (2:09.81) con la belga Roos Vanotterdijk (2:10.10) che ha centrato il bronzo. “Sapevo che la gara sarebbe stata aperta, non c’era una favorita. Ci ho creduto”, ha dichiarato la classe 2003 di Bra.

Pilato in finale nei 50 rana

Con il tempo di 29’84 Benedetta Pilato ha vinto la sua semifinale dei 50 rana. La 21enne di Taranto contenta a metà: “Non posso non esserlo, ma non sono i miei tempi migliori. Sono sulla buona strada. Speravo di fare un tantino meno ma ce lo facciamo bastare”.

In aggiornamento