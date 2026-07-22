Europei, Paltrinieri l’incubo Senna ritorna dopo le Olimpiadi 2024. Greg rivela: “C’era anche un gatto morto”

Il veterano azzurro tornerà a essere protagonista nelle acque del fiume di Parigi a partire dal 4 agosto insieme al resto degli azzurri impegnati negli Europei di nuoto in acque libere

Senna, ancora tu. L’incubo di Gregorio Paltrinieri ritorna a due anni di distanza. Ancora una volta il nuotatore azzurro si deve confrontare con le difficoltà del fiume francese visto che Parigi ospiterà gli Europei di nuoto in acque libere in programma dal prossimo 4 agosto. SuperGreg è uno dei capitani dalla squadra e arriva all’appuntamento con la speranza di salire ancora sul podio, ma anche con gli incubi di quanto vissuto alle Olimpiadi due anni fa.

L’incubo Senna di Paltrinieri

Il nuoto di fondo deve fare i conti spesso con delle location che non sempre mettono gli atleti nelle condizioni peggiori. Ma quando si tratta di un’Olimpiade ci si aspetta che invece le condizioni siano quasi perfette. Invece le cose sono andate esattamente all’opposto con tutti gli atleti che avrebbero dovuto tuffarsi nella Senna che hanno fatto sentire forte il loro disappunto. Niente da fare però, si gareggia e a distanza di un paio di anni Gregorio Paltrinieri racconta tutto quello che ha significato nel corso della sua partecipazione al podcast Jeantoneria: “Se sei in Sardegna nuoti e vedi i pesci, se sei nella Senna a Parigi invece… – esordisce Greg che spiega – Mettevi la testa sotto l’acqua e non vedevi niente. Io non riuscivo a vedere il mio gomito”.

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Le polemiche per la scelta della Senna

La scelta della Senna come sede per le gare di nuoto di fondo e di triathlon fu criticata già molto tempo prima delle Olimpiadi. Gli atleti avevano fatto subito presenti le possibili criticità legate all’inquinamento del fiume parigino e come spiega lo stesso Paltrinieri i segnali erano molto evidenti: “A Parigi eravamo andati due anni prima delle Olimpiadi, in un affluente della Senna ci dissero che quello era il posto dove avremmo gareggiato e c’era un gatto morto sulla linea di partenza. Lo tirarono via con il retino”. Nonostante il lavori di bonifica le cose non sono migliorate per la gara olimpica: “Con gli arbusti ci siamo scorticati completamente. Era una location bella ma per gli spettatori, era anche bello vedere migliaia di persone sulle sponde ma non era adatta a quelle gare”.

SuperGreg: le ambizioni agli Europei

La Senna che ritorna, Gregorio Paltrinieri dovrà confrontarsi ancora una volta con il fiume con cui tanto ha sofferto. Il veterano fa parte infatti della squadra azzurra che dal 4 agosto sarà impegnata negli Europei di nuoto in acque libere. Questi i convocati dell’Italia per le prove che si terranno nella capitale francese: Gregorio Paltrinieri (5, 10 km, 3 km knockout), Marcello Guidi (5 e 10 km), Andrea Filadelli (10 km e 3 km knockout), Domenico Acerenza (5 km e 3 km knockout); Ginevra Taddeucci (5, 10 km e 3 km knockout), Linda Caponi (10 km e 3 km knockout), Giulia Berton (10 km), Barbara Pozzobon (5 km), Noemi Cesarano (5 km), Rebecca Rimoldi (3 km knockout).