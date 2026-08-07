Europei nuoto, Pellacani rientra in Italia con gli azzurri dei tuffi

"È un'emozione immensa, ancora forse devo realizzare, lo farò probabilmente nei prossimi giorni". Sono le parole di Chiara Pellacani, al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Fiumicino

“È un’emozione immensa, ancora forse devo realizzare, lo farò probabilmente nei prossimi giorni”. Sono le parole di Chiara Pellacani, al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Fiumicino, di rientro dai Campionati Europei di nuoto a Parigi, dove ha vinto cinque medaglie d’oro nei tuffi. Con lei anche Elisa Pizzini con cui si è aggiudicata la medaglia d’oro nel sincro da tre metri, e tutta la squadra azzurra dei tuffi fra cui Stefano Belotti, Sara Jodoin di Maria, Raffaele Pelligra, Simone Conte, Matteo Santoro, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Ad accogliere Chiara Pellacani, i rappresentanti del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, guidati dal tenente colonnello Gabriele Di Paolo. “Amo il nostro paese e ho amato tantissimo tutto il supporto e sostegno che ho sentito in queste gare”, ha aggiunto Pellacani.