Gli orari di tutte le gare della terzultima giornata della kermesse continentale a Parigi, segnata dalle prodezze e dalle imprese leggendarie degli atleti azzurri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si parte con Sara Curtis, si chiude con l’assalto alle medaglie lanciato da Thomas Ceccon, Carlos D’Ambrosio, Simona Quadarella. E non solo. Ricchissimo e denso di appuntamenti da seguire il programma di venerdì 14 agosto, terzultima giornata degli Europei di nuoto a Parigi. Un’edizione già segnata dalle prodezze e dalle imprese degli atleti azzurri, ma che può ancora regalare grandi soddisfazioni. Soprattutto in una giornata come questa, caratterizzata da gare in successione. Vediamole nel dettaglio, col dettaglio di batterie, semifinali e finali distribuite nel corso della giornata.

Europei nuoto 2026, gli italiani in gara venerdì 14 agosto

Dopo l’oro e il record del mondo nei 50 dorso, Sara Curtis ci riprova nei 50 stile libero. È proprio la piemontese ad aprire le danze in mattinata insieme a Elena Capretta, Silvia Di Pietro ed Emma Virginia Menicucci. A seguire i 50 rana maschili con un altro eroe di questi Europei: Nicolò Martinenghi. Con lui Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti. Quindi i 100 dorso femminili con Costanza Cocconcelli e Federica Toma e i 200 farfalla maschili: in vasca Alberto Razzetti, Federico Burdisso e Andrea Camozzi. Spazio poi a Chiara Della Corte, Anita Gastaldi e Anna Pirovano nei 200 misti, alla staffetta 4×100 stile a caccia della finale e alle semifinali dei 1500 stile maschili, con Luca De Tullio e Matteo Diodato.

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Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, spazio alle finali dei 100 farfalla femminili (niente italiane), dei 200 stile maschili (Carlos D’Ambrosio col quarto tempo di partenza) e dei 200 rana femminili (senza azzurre). Quindi le semifinali dei 100 dorso femminili, dei 50 rana maschili, dei 50 stile femminili, dei 200 farfalla maschili e dei 200 misti femminili. Gran finale con l’assalto al podio di Thomas Ceccon nei 50 dorso, di Simona Quadarella nei 1500 stile femminili (la romana ha il miglior tempo d’ingresso) e della staffetta 4×100 stile mista.

Venerdì 14 agosto, le gare del mattino agli Europei di nuoto

Questo il programma, le gare e gli orari della sessione mattutina di venerdì 14 agosto agli Europei di nuoto. Tra parentesi gli italiani in gara.

09.30 – Batterie 50m stile libero donne (Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci)

09.44 – Batterie 50m rana uomini (Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti)

10.01 – Batterie 100m dorso donne (Costanza Cocconcelli, Federica Toma)

10.18 – Batterie 200m farfalla uomini (Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti)

10.34 – Batterie 200m misti donne (Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano)

10.47 – Semifinali staffetta 4x100m stile libero mista (Italia)

11.00 – Semifinali 1500m stile libero uomini (Luca De Tullio, Matteo Diodato)

Le finali del pomeriggio di venerdì 14 agosto agli Europei di nuoto

Questo il programma, le gare e gli orari della sessione pomeridiana di venerdì 14 agosto agli Europei di nuoto. In neretto le finali, tra parentesi gli italiani in gara.