In 45 minuti due imprese leggendarie, il primato strappato a Kaylee McKeown e l'argento conquistato insieme a Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao.

L’Italia del nuoto ha la sua nuova stella. L’ennesima in un firmamento che continua a brillare sempre di più, ad arricchirsi di nuovi astri luccicanti più che mai. Sara Curtis in 45 minuti prima ha firmato un record del mondo, poi ha trascinato le Azzurre nella prova in staffetta. I 50 dorso femminili hanno un nuovo punto di riferimento a livello mondiale: lei. Capace di completare una vasca in appena 26 secondi e 63 centesimi. Ma il talento di Curtis è apprezzabile anche nei 100 stile: argento europeo, insieme a Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao.

Sara Curtis, record mondiale strappato a Kaylee McKeown

All’appuntamento con la storia Sara si presenta da atleta accreditata del miglior tempo nella seconda semifinale. La corsia è la 4, centrale, l’ideale per sprigionare tutta la propria energia. E Sara lo fa. Vuol centrare la finale, non vuol correre rischi. E, quasi senza accorgersene, finisce col riscrivere primati e record. una progressione inarrestabile la sua, chiusa con un crono fantastico: 26”63. Polverizzato il precedente record mondiale di Kaylee McKeown: 26”86, 23 centesimi di differenza. La seconda della semifinale, Alina Gaifutdinova, fa registrare un crono di 26”91, più che interessante. Ma di fronte a Curtis, appare lentissima.

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Le lacrime di Sara dopo il clamoroso primato nei 50 dorso

Gioia e lacrime per Sara subito dopo aver centrato il primo record mondiale di questa edizione degli Europei. “Non so cosa dire, è il sogno di una vita”, le parole farfugliate alla Rai, ancora nel pieno dell’emozione. “Sono venuta qua che non mi interessava niente, mi sono detta che dovevo spingere con la subacquea e provarci. Non mi sembra vero di esserci riuscita. È tutto così folle, non ho parole. Sto riuscendo a fare tante cose in così poco tempo, fare un primato del genere è il sogno di chiunque e non ci credo di averlo realizzato. Ora voglio l’oro”. Ma prima, un’altra finale: la staffetta 4×100 stile libero.

La nuova grande impresa: Italia seconda nella staffetta 4×100 sl

Sara è la seconda frazionista, dà il cambio a Emma Virginia Menicucci, bravissima a tenere il passo delle migliori e a chiudere la sua frazione al quarto posto. Con Curtis si vola al comando. E l’Italia resiste anche dopo la terza frazione, con Chiara Tarantino che riesce a tenersi alle spalle l’Olanda e le altre big. L’ultima frazionista ha appena 15 anni, Alessandra Mao. L’olandese la supera, le altre no. Tiene in scioltezza, Mao, difendendo con le unghie e coi denti una seconda posizione che, più che argento, vale oro. Bravissime le Azzurre. Quattro campionesse da podio. E una nuova stella che già brilla nel firmamento dello sport tricolore.