Europei, Paltrinieri infinito: è bronzo nella 5 km dietro all'inarrivabile Wellbrock e Betlehem

Gli altri andranno forte, ma Gregorio Paltrinieri non è il tipo da andare piano: dopo la delusione patita nella 10 chilometri in acque libere agli Europei di Parigi, il fuoriclasse emiliano arpiona un bronzo di carattere nella 5 chilometri, vinta ancora una volta dal tedesco Florian Wellbrock davanti all’ungherese David Betlehem. Ma sul gradino più basso del podio stavolta c’è posto anche per Greg, che conquista una medaglia di un peso specifico enorme, considerato il fatto che arriva a 14 anni dalla prima medaglia continentale conquistata da Paltrinieri. Un mostro di resilienza.
In aggiornamento