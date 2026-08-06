“Non piangere”, le parole di Pellacani a Pizzini mentre fanno la storia: Chiara batte anche il record di Ceccon

Chiara Pellacani si prende un posto nella storia dello sport italiano vincendo l’oro anche nel sincro dal trampolino tre metri insieme a Elisa Pizzini. Nessuno era mai riuscito nell’impresa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Chiara Pellacani ha deciso di fare il suo ingresso ufficiale nei libri dello sport italiano. La tuffatrice italiana infatti conquista la sua quinta medaglia d’oro agli Europei di Parigi completando il suo en plein, successo in ogni gara disputata e riuscendo in un’impresa che mai nessuna italiana aveva fatto prima di lei. L’ultimo trionfo arriva nel sincrono insieme Elisa Pizzini con cui conquista la vittoria nel trampolino da tre metri.

Pellacani-Pizzini: le azzurre dominano la finale

Ancora una finale dominata per Chiara Pellacani e per una splendida Elisa Pizzini. Le due azzurre hanno vinto con distacco la gara del sincro nel trampolino da tre metri distanziando nettamente l’Ucraina e la Germania. Alla vigilia era la medaglia d’oro più difficile da andare a conquistare per le nuotatrici italiane che hanno approfittato anche del disastro della coppia della Gran Bretagna, tra le grandi favorite alla vigilia, che però ha deciso di ritirarsi dopo i zero punti ottenuti al secondo tuffo obbligatorio che hanno completamente sbagliato. Ma anche la presenza del team britannico non avrebbe potuto frenare il dominio delle due azzurre che sin dal primo salto sono sembrate perfetto sotto ogni aspetto riuscendo a piazzare l’allungo dal terzo turno per poi mostrare tutto il loro talento con il tuffo finale (un doppio e mezzo ritornato carpiato) che ha chiuso ogni possibilità alle coppie avversarie.

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“Non piangere”: le parole di Chiara a Elisa

E’ il momento del quinto tuffo, le azzurre sono a un passo dalla vittoria ed è forse il momento di tensione maggiore. Non per Chiara però che sembra avere la sicurezza di una veterana, forse anche grazie alle 4 medaglie d’oro già conquistate fino a questo momento. Prima di salire sul trampolino, Pellacani guarda Elisa Pizzini, prima della partenza rivolge un sorriso alla sua compagna e le dice: “Non piangere”. E’ un momento per sciogliere anche la tensione prima di un tuffo così importante e funziona alla perfezione perché le due azzurre non sbagliano neanche in questa circostanza e conquistano la medaglia del metallo più prezioso.

L’eredità di Cagnotto e il record di Ceccon

Chiara Pellacani si è già presa un posto d’onore nella storia dei tuffi in Italia e non era impresa semplice visto che prima di lei c’era stata un’altra leggenda azzurra come Tania Cagnotto. La bolzanina, che in carriera ha vinto praticamente tutto, si è fermata a “sole” tre medaglie d’oro in una singola edizione degli Europei. Chiara aveva già eguagliato un record con il suo quarto successo, ora però supera anche il record di Thomas Ceccon che agli Europei di Roma nel 2022 aveva portato a casa quattro medaglie d’oro (100 dorso, 50 farfalla, 4×100 mista e 4×100 stile libero), in quella occasione l’azzurro conquistò anche la quinta medaglia ma si fermò all’argento nei 50 dorso. Da oggi Chiara occupa una posizione di primo piano nel mondo dello sport italiano e scalzarla sarà un’impresa molto complicata.