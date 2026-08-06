Paltrinieri aveva la ragione, Senna inquinata ed Europei a rischio: allenamenti fermi, cosa succede adesso

Dopo le Olimpiadi 2024, la Senna torna a preoccupare organizzatori e atleti. Taddeucci aveva già lanciato l’allarme, ora arriva lo stop per la presenza di idrocarburi

La Senna è finalmente pulita…anzi no. Il fiume di Parigi che aveva giocato un ruolo da protagonista (in negativo) nel corso delle Olimpiadi 2024 torna a essere al centro del discorso, e ancora una volta per tutti i motivi sbagliati. Le polemiche della qualità dell’acqua tornano a farla da padrone dando di fatto ragione a Gregorio Paltrinieri che prima degli Europei aveva lanciato il suo allarme.

Idrocarburi in acqua, allenamenti cancellati

A distanza di due anni i problemi cambiano ma restano sempre molto preoccupanti. Le sessioni di allenamento previste per la giornata di giovedì sono state cancellate dagli organizzatori dopo che sono state trovate tracce di idrocarburi (petrolio e carburante) sulla superficie nei pressi dei siti di gara. I dispositivi di monitoraggio hanno monitorato il problema e la European Aquatics è s tata costretta ad annullare per precauzione tutte le sessioni di allenamento in programma nella giornata di giovedì. Sul posto sono intervenute immediatamente le autorità competenti per provare a contenere la sostanza con barriere filtranti.

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Al momento non sono state prese decisioni ufficiali riguardo le gare in programma nella giornata di domani, le 3 km knockout maschili e femminili, e nessuna decisione per le prove di sabato che vedranno la staffetta 4×1500 mista e i tuffi da grandi altezze. Prima delle gare verranno effettuate ulteriori test per capire se è sicuro per gli atleti scendere in acqua.

L’allarme di Paltrinieri

Da mesi Gregorio Paltrinieri sembra tutto fuorché entusiasta di prendere parte a una nuova gara nelle acque della Senna. Alla vigilia degli Europei aveva lanciato il suo allarme, che fa seguito a una lunga serie di proteste da parte degli atleti delle acque libere sulle condizioni in cui sono costretti a gareggiare: “Nel nostro sport l’atleta conta ancora troppo poco. Quest’anno abbiamo lottato tanto con la federazione internazionale inviando lettere e chiedendo di spostare le gare di fondo in un’altra location perché non ci fidiamo. C’è un laghetto vicino Parigi dove hanno fatto i campionati francesi ma non ci vogliono sentire. Ci hanno detto che avremmo potuto fare delle analisi indipendenti e che è previsto un rimborso delle spese mediche se qualcuno dovesse ammalarsi”.

L’attacco di Ginevra Taddeucci

Tra le grandi protagoniste di questi Europei c’è Ginevra Taddeucci che ha conquistato due medaglie d’oro nella 10 chilometri e nella 5 km. E dopo la prima gara l’atleta azzurra aveva commentato in modo molto netto la qualità dell’acqua della Senna: “Era bella zozza. Ho trovato di tutto, rami e foglie sugli occhialini e poi tanta plastica. C’erano delle robe incredibili. Meno male che dicevano fosse pulita, figurati se fosse stata sporca. Anzi forse il campo gara di Parigi era più pulito”.