Europei, Taddeucci imperiale nella Senna: Ginevra cancella la delusione Paltrinieri e vince l’oro nella 10km, bronzo per Caponi

Dopo le delusioni della mattinata con la gara maschile ci ha pensato Taddeucci a rialzare il morale del fondo italiano conquistando la prima medaglia azzurra nella 10km femminile in acque libere dopo 10 anni

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Una splendida Ginevra Taddeucci cancella delusioni della gara maschile tenutasi in mattina e riporta l’Italia femminile sul tetto d’Europa nella 10 km in acque libere a distanza di 10 anni dall’ultimo trionfo al termine di una gara praticamente perfetta, in cui ha fatto la differenza soprattutto nei giri finali. Podio a grandi tinte azzurre visto anche il terzo posto conquistato da Linda Caponi, che ha chiuso alle spalle dell’ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas.

Taddeucci vince l’oro nella 10km

Nonostante tutte le polemiche sulla Senna, il fiume parigino sembra davvero essere il luogo di caccia ideale per Taddeucci, che dopo il bronzo conquistato alle Olimpiadi del 2024 nella 10km in acque libere si è confermata agli Europei, conquistando l’oro nella stessa distanza al termine di una gara gestita alla perfezione, con Ginevra che è rimasta sempre nel gruppo delle prime, per poi aumentare l’intensità delle bracciate negli ultimi due giri, nei quali si è portata in vetta con uno strappo che Mihalyvari-Farkas non è riuscita a ricucire.

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Taddeucci ha così trionfato con il tempo finale di 2:07:49.9, quasi dieci secondi più veloce dell’ungherese (2h07’59″6). A completare il podio un’altra bandiera azzurra, con una splendida Caponi (2h08’03″4) che ha conquistato il bronzo resistendo agli assalti di Klaudia Tarasiewicz (2h08’06″9) nel finale.

Taddeucci: “Avevo l’ansia di perdere ma è andata bene”

Queste le parole di una soddisfattissima Taddeucci dopo l’oro (il terzo in assoluto nella storia italiana nella 10km femminile in acque libere e il primo dopo quello vinto dieci anni fa Rachele Bruni) vinto che ha cancellato anche le delusioni azzurre dopo la 10km maschile che si è tenuta in mattinata a Parigi: “Mi è sembrato quasi di essere da sola in acqua, mancavano le avversarie di sempre. Johnson in particolare mi è proprio mancata. Non è stato facile perché ho nuotato da sola per quasi un mese, speravo di arrivare qui e fare qualcosa di buono. Avevo l’ansia di perdere da favorita ma alla fine è andata bene”.