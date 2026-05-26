L'Italia U17 è una potenza mondiale, anzi europea: 1-0 alla Francia al debutto, decide la stellina Perillo

Ottimo esordio per gli Azzurrini di Franceschini ai campionati continentali di categoria in Estonia: l'attaccante dell'Empoli in gol sfruttando una papera del portiere avversario.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Meno male che ci sono i giovani. A livello Under l’Italia è (ancora) una potenza mondiale, peccato che poi spesso e volentieri i tanti gioiellini sfornati dai vivai non trovino spazio in Serie A e B e finiscano all’estero o nel dimenticatoio. Al nuovo management della FIGC il compito di evitare che i talenti del futuro possano disperdersi ancora, nel frattempo la Nazionale Under 17 di Franceschini ha cominciato come meglio non avrebbe potuto la sua avventura agli Europei di categoria in Estonia. Battuta la Francia, fortissima tra i grandi come tra i più piccoli, grazie a una rete del gioiellino Perillo, bravo ad approfittare di una clamorosa papera del portiere avversario.

Europei Under 17: ottimo esordio dell’Italia

Nell’Under 17, del resto, gli Azzurrini dettano legge da alcuni anni. Nel 2024, sotto la guida di Favo, si sono laureati campioni d’Europa grazie ai gol di Camarda, mentre nel 2025 la corsa dell’Italia nel torneo si è fermata in semifinale, così come al Mondiale dove la differenza l’ha fatta il giovane fenomeno Samuele Inacio, premiato da Baldini con la convocazione nel gruppo della Nazionale maggiore che a giugno sfiderà Grecia e Lussemburgo in amichevole. In Estonia il nuovo Ct Daniele Franceschini ha portato una rosa composta quasi interamente da calciatori classe 2009, integrata da un paio di 2010.

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La stella Perillo trascina gli Azzurrini dell’U17

Contro la Francia, vicecampione d’Europa in carica e imbattuta nelle qualificazioni, il risultato s’è sbloccato al 9′ della ripresa: uscita a vuoto del portiere Decrenisse, Perillo – stellina del settore giovanile dell’Empoli – è al posto giusto al momento giusto ed è sua la firma sulla vittoria. Un gol salutato dall’inattesa ovazione del pubblico di Tallinn – ormai l’Italia “fa simpatia”, come quando da spettatori neutrali si fa il tifo per la squadra che si ritiene più debole – e che porta in dote tre punti preziosissimi nella corsa verso le semifinali. A cui accedono le prime due del raggruppamento: venerdì la sfida al Montenegro, lunedì alla Danimarca.

Italia-Francia U17, moviola: gol annullato a Munongo

Buona la prestazione di tutti gli Azzurrini, a cominciare da capitan Biondini schierato da playmaker davanti alla diifesa. Applausi anche per le giocate di Corigliano, trequartista vecchio stampo impiegato alle spalle del duo d’attacco, e per il portiere Lupo, bravissimo a riprendersi da un mezzo pasticcio in avvio che stava per essere sfruttato dallo spauracchio Gadou, temutissimo attaccante dei giovani Bleus. Giallo nel finale per un gol annullato a Munongo per tocco col braccio nell’immediatezza della marcatura: vane le proteste dei francesi, anche se il regolamento in questi casi parla chiaro.

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