Pagelle Romania-Italia U17 1-2: Fugazzoli e un implacabile Perillo trascinano gli Azzurrini agli Europei

Top e flop: prova cinica della squadra di Franceschini che centra la terza vittoria in altrettante gare. Di Matei la rete dei romeni arrivata nel finale

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Italia U17 archivia anche la pratica Romania e stacca il pass per la fase finale degli Europei e per il Mondiale di categoria. La squadra di Franceschini centra la terza vittoria in altrettante gare, chiudendo il Gruppo A2 della Lega A al primo posto e a punteggio pieno. La squadra di Franceschini indirizza la sfida nel primo tempo: Fugazzola apre le marcature, il solito Perillo trova la via del raddoppio prima dell’intervallo. Utile solo alle statistiche la rete di Matei a cinque minuti dal 90′ per la Romania. Percorso impeccabile degli Azzurrini, attesi ora dalla fase finale del torneo in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia.

Fugazzola e Perillo indirizzano la sfida

Un pomeriggio sferzato dal vento incornicia un avvio vivace sul prato del Barbetti. Le imprecisioni iniziali non soddisfano mister Franceschini ma gli Azzurrini impiegano pochissimo ad adattarsi, facendosi vedere con le fiammate di Corigliano e Albini. Gli avversari rispondono con il destro velenoso di Goncear neutralizzato da Lupo in due tempi. Minuto dopo minuto l’Italia alza i giri del motore e sblocca la sfida: sugli sviluppi di un corner Diallo svetta e prolunga per il destro di Fugazzola.

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La rete restituisce fiducia alla squadra di Franceschini che va vicinissima al raddoppio con la conclusione di Corigliano finita appena sopra la traversa. L’appuntamento col bis è solo rimandato e porta la firma del solito Perillo: l’attaccante si invola a rete e sfrutta un flipper fortunoso sulle gambe di Dancus per beffare Cosa. Un’Italia decisamente cinica va al riposo in doppio vantaggio.

La Romania si sveglia troppo tardi

Nella ripresa, la squadra di Diaconescu preme sull’acceleratore per tentare di riaprire la gara. Dall’altra parte, l’Italia, forte del doppio vantaggio, difende con ordine senza mai abbassarsi troppo. Al contrario, gli Azzurrini continuano a spingere in avanti per blindare l’importante successo, rendendosi pericolosi ancora con Corigliano, fermato da un ottimo intervento di Caso. Scorrono i minuti senza grandi sussulti, con le tante imprecisioni da parte della Romania che si svegliano troppo tardi. Di fatto, a soli cinque minuti dal 90′, riescono ad accorciare le distanze con la rete di Matei, ma non c’è più tempo. L’Italia vince con il finale di 2-1 e stacca il pass per gli Europei di categoria.

I top e flop dell’Italia Under 17

Varali 6: Decisione negli interventi e tanta personalità. Letture puntuali e buona scelta nei tempi di intervento confezionano la bella prestazione del difensore.

Decisione negli interventi e tanta personalità. Letture puntuali e buona scelta nei tempi di intervento confezionano la bella prestazione del difensore. Fugazzola 7: Trova il varco giusto e sblocca la gara. Secondo gol con l’U17 per il numero 11 dell’Atalanta.

Trova il varco giusto e sblocca la gara. Secondo gol con l’U17 per il numero 11 dell’Atalanta. Perillo 7: Sempre lui. Trova il raddoppio nel primo tempo siglando il 12esimo gol in 13 gare. (32′ st Casagrande ng)

Sempre lui. Trova il raddoppio nel primo tempo siglando il 12esimo gol in 13 gare. Corigliano 6.5: Sontuoso. Disputa una partita di spessore. Spinta costante e gol sfiorato in almeno un paio di occasioni. (20′ st Landi 6.5: Porta freschezza alla manovra offensiva degli Azzurrini. Bene anche in fase difensiva).

Top e flop della Romania U17

Goncear 6: Il più propositivo della Romania. Non manca di personalità, lotta su ogni pallone. (30′ st Muntean ng)

Il più propositivo della Romania. Non manca di personalità, lotta su ogni pallone. Matei 7: Centra la rete di testa a cinque minuti dal 90′.

Centra la rete di testa a cinque minuti dal 90′. Dancus 5.5: Sfortunato sul flipper che fa praticamente da assist alla rete di Perillo.

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