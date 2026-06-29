I ragazzi di Bollini partono col piede giusto in Galles. Decide un rigore nel primo tempo, il raddoppio nella ripresa mette al sicuro l'esordio

Buona la prima per l’Italia U19 nell’Europeo di Galles, dove all’esordio supera per 2-0 i pari età della Serbia. Decisivo il rigore di Liberali nel primo tempo, poi nella ripresa il raddoppio di Iddrissou che chiude i giochi. Il prossimo impegno degli uomini di Bollini sarà contro la Croazia, in programma giovedì alle 15.

Liberali su rigore lancia gli Azzurrini

Buono l’impatto dell’Italia all’esordio nell’Europeo U19 in Galles. Pronti via e la squadra di Bollini prende in mano il gioco: già al 6′ Coletta sfiora il vantaggio, ma il suo destro a botta sicura è respinto da Carapic. Gli Azzurrini insistono soprattutto a sinistra, dove l’asse Cocchi-Mosconi manda spesso in tilt la retroguardia serba. Il vantaggio è nell’aria e arriva all’11’: Simic stende Liberali in area, dal dischetto si presenta lo stesso numero 10 che spiazza il portiere per l’1-0.

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La Serbia prova a rispondere e al 17′ si affaccia per la prima volta dalle parti di Pessina con Ciric, il più vivace dei suoi, che spreca un buon pallonetto. L’Italia resta in controllo e va vicina al raddoppio ancora con Coletta, fermato a terra da Carapic. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo, però, gli azzurri abbassano un po’ il ritmo e i balcanici si rendono pericolosi.

Ancora Ciric pericoloso sugli sviluppi delle lunghe rimesse di Hadzimujovic, mentre Damjanovic, ben servito, spreca calciando di sinistro. L’ultimo squillo è serbo, con Pessina attento a chiudere la porta al 46′. Si va al riposo sull’1-0 per un’Italia concreta, brava a colpire e a gestire, pur con qualche affanno finale sulle palle inattive.

Iddrissou chiude la sfida

Parte bene l’Italia anche nella ripresa, subito vicina al raddoppio. Prima il tiro-cross di Mosconi attraversa l’area sfilando sul secondo palo, dove Coletta non arriva per un soffio al tap-in. Poi la grande occasione sempre con Mosconi che fa ripartire l’azione, Idrissou avanza palla al piede e serve al centro per Coletta, il cui sinistro a botta sicura si stampa sulla traversa con Carapic ormai battuto.

Dopo un avvio favorevole agli Azzurrini, la sfida cambia copione, con la Serbia che alza ritmo e baricentro e crea più di un grattacapo agli uomini di Bollini. Proprio nel momento di maggior pressione balcanica, però, arriva il colpo del ko. In una fase di stanchezza generale, Iddrissou si fa trovare pronto al posto giusto, trova lo spazio e firma il 2-0. I serbi, comunque, non si arrendono e restano in partita, andando vicini al gol con Novicic, che da calcio piazzato colpisce in pieno la traversa. Nel finale, ci riprova Iddrissou con un destro a giro, ma manca la precisione. Non c’è più tempo, vince l’Italia.

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Top e flop dell’Italia U19

Iddrissou 7: Dopo un primo tempo opaco, cresce alla distanza e nella ripresa si fa trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, firmando il 2-0.

Dopo un primo tempo opaco, cresce alla distanza e nella ripresa si fa trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, firmando il 2-0. Liberali 7: Mancino dal piede fatato, sblocca la sfida con freddezza dal dischetto. ( 24′ st Mantini 6: Fa il suo, senza sbavature)

Mancino dal piede fatato, sblocca la sfida con freddezza dal dischetto. ( Fa il suo, senza sbavature) Cocchi 6.5: Scuola Inter, è la fonte delle migliori trame azzurre. Spinge con continuità e si conferma efficace sull’asse di sinistra.

Scuola Inter, è la fonte delle migliori trame azzurre. Spinge con continuità e si conferma efficace sull’asse di sinistra. Sala 6 : Il capitano degli Azzurrini fa il suo, lega bene il gioco e si sacrifica in entrambe le fasi.

: Il capitano degli Azzurrini fa il suo, lega bene il gioco e si sacrifica in entrambe le fasi. Mosconi 6: Anche lui di scuola Inter, forma con Cocchi una coppia ben affiatata sulla corsia di competenza. ( 15′ st Idele 6: Subito un problema al ginocchio dopo un contrasto di gioco, ma stringe i denti e dà il suo contributo)

Anche lui di scuola Inter, forma con Cocchi una coppia ben affiatata sulla corsia di competenza. ( Subito un problema al ginocchio dopo un contrasto di gioco, ma stringe i denti e dà il suo contributo) Comotto 6: Gioca tanti palloni e dà ordine alla manovra, presenza costante. ( 24′ st Elimoghale 6: Entra subito bene in partita)

Gioca tanti palloni e dà ordine alla manovra, presenza costante. ( Entra subito bene in partita) Coletta 6: Ci prova a più riprese, ma gli manca quel pizzico di cattiveria in più per risultare decisivo sotto porta. Anche un pizzico sfortunato, con la traversa colpita nel secondo tempo. (43′ st Marello ng)

Top e flop della Serbia U19