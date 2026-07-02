Gli Azzurrini steccano alla seconda giornata della fase a gironi del torneo continentale, non andando oltre il pareggio a reti bianche. Testa all'Ucraina, Bollini a quota 4

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Italia U19 di Alberto Bollini si infrange sul muro della Croazia di Sinisa Oreščanin, pareggiando 0-0 al “The Oval” di Caernarfon e salendo a quota 4 nella classifica del gruppo B, completato da Serbia ed Ucraina. Discorso qualificazione rinviato alla terza ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo di categoria. Non brilla Liberali, mentre Comotto e Iddrissou hanno provato fino all’ultimo ad accendere l’attacco azzurro. Qui di seguito top e flop del match andato in scena nel pomeriggio odierno.

Europei U19, l’Italia si infrange sul muro della Croazia: Liberali non brilla

Primo tempo povero di emozioni al “The Oval”, con Croazia ed Italia che non affondano e faticano a trovare il varco giusto in fase offensiva. Ci provano di più gli Azzurrini, complici gli evidenti limiti tecnici della selezione a scacchi, ma senza alzare i ritmi al momento opportuno. Non brilla la stella di Liberali, grande protagonista al debutto in questo Europeo contro la Serbia, e l’attacco di Bollini non gira. Da segnalare solo un paio di tentativi di Mosconi e Iddrissou, poco incisivi a ridosso dell’area avversaria.

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Nella seconda frazione di gioco, Bollini sostituisce Liberali e getta nella mischia un ispirato Comotto, che prova a suonare la carica sulla trequarti offensiva. Le occasioni migliori arrivano a un quarto d’ora dalla fine, quando Iddrissou si lancia su un pallone vagante al limite dell’area piccola ma trova la risposta di Kostopec, che si rifugia in corner. Poco più tardi è ancora il portiere croato a fermare il numero 9 dell’Italia U19, che stacca altissimo ma colpisce debolmente in controtempo. Finisce 0-0 a Caernarfon, con il discorso qualificazione rinviato alla terza ed ultima giornata della fase a gironi con l’Ucraina, oggi impegnata alle 19 con la Serbia.

Top e Flop dell’Italia U19

TOP

Coletta voto 6,5: Tra i più positivi in mezzo al campo, per visione di gioco e tranquillità nella gestione del possesso. Stupisce la sua personalità.

voto 6,5: Tra i più positivi in mezzo al campo, per visione di gioco e tranquillità nella gestione del possesso. Stupisce la sua personalità. Iddrissou voto 6,5: L’Italia non è nella sua giornata migliore, ma lui è l’unico a provarci. Nell’ultimo terzo di gara, le due occasioni principali a pochi passi da Kostopec, che neutralizza le conclusioni del centravanti di Bollini. Talvolta, impreciso.

voto 6,5: L’Italia non è nella sua giornata migliore, ma lui è l’unico a provarci. Nell’ultimo terzo di gara, le due occasioni principali a pochi passi da Kostopec, che neutralizza le conclusioni del centravanti di Bollini. Talvolta, impreciso. Comotto voto 6,5: Positivo l’ingresso del “figlio d’arte”, che rileva Liberali nella ripresa e accende il reparto offensivo azzurro. Non sempre i compagni riescono a supportare le sue avanzate.

FLOP

Liberali voto 5: Fresco di trasferimento al Como, il ragazzo scuola Milan fatica a trovare la posizione giusta e a rimanere nel vivo del gioco. Pochi palloni giocabili per il classe 2007.

voto 5: Fresco di trasferimento al Como, il ragazzo scuola Milan fatica a trovare la posizione giusta e a rimanere nel vivo del gioco. Pochi palloni giocabili per il classe 2007. Cocchi voto 5: Protagonista nell’Inter U23 e già nel mirino di tante squadre di Serie C, risulta oggi particolarmente in ombra sulla corsia mancina. Mai impegnato difensivamente, ma troppo timido nella metà campo avversaria.

voto 5: Protagonista nell’Inter U23 e già nel mirino di tante squadre di Serie C, risulta oggi particolarmente in ombra sulla corsia mancina. Mai impegnato difensivamente, ma troppo timido nella metà campo avversaria. Mosconi voto 5,5: Molto “sporca” la sua prestazione, nonostante buona abnegazione e indiscutibile spirito di sacrificio. Non punge in avanti.

Top e Flop della Croazia U19

TOP

Kostopec voto 6,5: Decisiva la sua parata a un quarto d’ora dal termine, quando si distende alla grande sul tentativo ravvicinato di Iddrissou. Attento poco più tardi sul colpo di testa del 9 azzurro e su un tiro-cross di Sala dalla distanza.

voto 6,5: Decisiva la sua parata a un quarto d’ora dal termine, quando si distende alla grande sul tentativo ravvicinato di Iddrissou. Attento poco più tardi sul colpo di testa del 9 azzurro e su un tiro-cross di Sala dalla distanza. Zebic voto 6: Tiene a bada Iddrissou come può, facendo valere la sua fisicità.

FLOP