Europei U21, diretta Italia-Polonia ore 21: dove vederla in tv

Azzurrini di nuovo in campo dopo la bella vittoria per 3-1 al debutto contro la Spagna, per la seconda sfida del Gruppo A contro la Polonia. La formula del torneo prevede che, in caso di vittoria dell’Under 21 e contestualmente una vittoria o un pari tra Spagna e Belgio, per la Nazionale di Di Biagio si spalancherebbero le porte della semifinale e dell’Olimpiade. Vincere sarà dunque importantissimo e con la spinta del pubblico del Dall’Ara

Dove vederla in tv

Italia-Polonia è in programma stasera alle ore 21 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play e in differita su Rai Replay. Diretta testuale su Virgilio Sport.

VIRGILIO SPORT | 19-06-2019 12:39