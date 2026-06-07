Europei U17, Belgio-Italia 4-5 ai rigori: Azzurrini campioni d'Europa dopo pari al 90' su tocco di mano dubbio

I top e flop: Fugazzola salva gli Azzurrini con un rigore segnato prima dello scadere, bene Lupo che para dagli undici metri nella lotteria finale dal dischetto.

Ancora ai rigori. Così come con la Spagna in semifinale, gli Azzurrini completano l’impresa e diventano Campioni di Europa Under 17 vincendo la Finale contro il Belgio, soltanto ai calci di rigori, dopo un pareggio raggiunto in extremis al 90′. Al quarto turno di rigoristi falliscono sia Cobiella (autore del momentaneo 1-0) – dopo un’altra parata decisiva di Lupo – che l’italiano Rocca. Moorthamer subito dopo colpisce una traversa e Perillo realizza il rigore decisivo calciando forte e centrale. L’Italia vince complessivamente 5-4, dopo l’1-1 conquistato al termine del secondo tempo.

Belgio-Italia, il racconto della gara

Sembrava tutto fermo sullo 0-0 quando sia Belgio che Italia calano drasticamente sul piano fisico a 20′ dallo scadere nella Finalissima dell’Europeo Under 17. Gli uomini di Franceschini arretrano, diventano impassibili fino a sparire dal campo: Cobiella, all’85’, spunta come una furia sulla sinistra, fa secco Dattilo con un dribbling e con un tiro angolatissimo sul secondo palo batte Lupo in uscita. Ma gli azzurrini da quasi defunti si riaccendono immediatamente fino a conquistare un calcio di rigore dubbio per un presunto tocco di mano del centrocampista Dierckx. Dal dischetto, dopo le tante proteste del Belgio, si presenta il subentrato Fugazzola: il centrocampista dell’Atalanta – con grandissima freddezza – pareggia i conti al 90′ e tiene in vita gli Azzurrini fino al fischio del direttore albanese Florian Lata che rimanda tutto ai calci di rigore.

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Tra le due squadre c’è stato pareggio anche nel primo tempo dove però le azioni più importanti sono state create dagli esterni d’attacco Onia Seke e Nga. Il Belgio si è reso pericoloso negli uno contro uno, ai danni di Bonifazi e Dattilo, ma non ha avuto fortuna a causa dei vari errori sotto rete del centrale offensivo Benktib.

Under 17, Belgio-Italia, la chiave tattica

Gli uomini di Franceschini si schierano con il 4-3-1-2 per rispondere al 4-2-3-1 di Browaeys. Gli azzurrini in avanti schierano la coppia Croci-Perillo con Corigliano a supporto. Gasparello-Okon e Biondini compongono la linea a tre di centrocampo. In difesa linea a quattro con Bonifazi sulla destra, Diallo e Varali centrali e Dattilo sulla sinistra; Lupo confermato tra i pali dopo le super parate dei rigori in semifinale contro la Spagna, uno respinto ai supplementari ed altri due nella serie dei tiri dagli undici metri.

Gli uomini di Franceschini si impossessano ad inizio gara della costruzione del gioco, facilitati anche dal poco pressing del Belgio e dai tanti spazi a centrocampo per poter impostare anche dal basso. Gli uomini di Browaeys tentano di impensierire gli azzurrini attraverso le giocate degli esterni d’attacco Onia Seke e Nga ma hanno poco successo fino al termine del 45′.

Nella seconda metà di gioco è l’Italia – questa volta – ad indietreggiare: il Belgio alza la pressione offensiva grazie ai tagli in profondità lungo la fascia dei suoi esterni d’attacco fino a sbloccare il risultato con Cobiella.

La prima finale del Belgio all’Europeo Under 17

La gara di oggi contro l’Italia ha rappresentato la prima finale della storia del Belgio U17 all’europeo. Anche l’anno scorso si è giocata Italia-Belgio di Euro U17 ma ai gironi, quando l’Italia vinse 1-2 con doppietta di Inacio.

I top e flop degli Azzurrini

Fugazzola 7. Si presenta da subentrato a battere un rigore al 90′: pareggia i conti a pochi attimi dallo scadere con un tiro angolatissimo dagli undici metri. Il centrocampista dell’Atalanta viene poi ammonito per essersi levato la maglia.

Si presenta da subentrato a battere un rigore al 90′: pareggia i conti a pochi attimi dallo scadere con un tiro angolatissimo dagli undici metri. Il centrocampista dell’Atalanta viene poi ammonito per essersi levato la maglia. Lupo 6.5. Abile in alcune respinte su tiri pericolosi ravvicinati, il portierino del Lecce salva più volte il risultato impedendo agli attaccanti del Belgio di trovare la rete. Para un rigore alla lotteria degli undici metri.

Abile in alcune respinte su tiri pericolosi ravvicinati, il portierino del Lecce salva più volte il risultato impedendo agli attaccanti del Belgio di trovare la rete. Para un rigore alla lotteria degli undici metri. Diallo 6.5. Tiene a bada Benktib impedendogli di trovare spazi e di potersi girare in area di rigore.

Tiene a bada Benktib impedendogli di trovare spazi e di potersi girare in area di rigore. Perillo 5.5 . Tenta la giocata ma non si rende mai particolarmente pericoloso in fase offensiva.

. Tenta la giocata ma non si rende mai particolarmente pericoloso in fase offensiva. Dattilo 5. In area si fa saltare con troppa facilità da Cobiella in occasione dell’1-0 del Belgio all’85’.

I top e flop del Belgio