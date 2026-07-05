Europei Under 19, pagelle Italia-Ucraina 0-1: Coletta che errore, Elimoghale bocciato. Figuraccia e beffa per gli Azzurrini

I top e flop: Olychenko brilla con un eurogol, Marchenko para di tutto. Male per gli Azzurrini Iddrissou, Coletta, Elimoghale. Bollini non accede alle fasi finali

1, 2 e poi anche 3-0 proprio a ridosso dello scadere. Non è il risultato degli Azzurrini, nella sfida finale del Girone B dall’Europeo Under 19 contro l’Ucraina, ma il resoconto progressivo dell’altra gara in corso che ha buttato fuori dalle fasi finali gli uomini del selezionatore Alberto Bollini. Male, malissimo l’Italia che si arrende ad un’unica rete di Olychenko che con due dribbling funambolici stende due difensori azzurri e batte Pessina al 30′.

Per l’Italia si registra solo un’occasione realmente pericolosa con la traversa di Marello, su calcio di punizione nei minuti iniziali di gara, e da lì in poi nulla o poco più. Non segna Iddrissou, bloccato dal raddoppio ucraino difensivo, spreca Coletta un tap-in vincente nei minuti finali di gara. I guai non finiscono qui: Elimoghale delude sulla sinistra d’attacco fino ad essere bocciato e sostituito da Arena al 68′. Festa, invece, per la Croazia che batte 3-0 la Serbia e disputerà la semifinale contro la Spagna all’Europeo di categoria.

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Italia-Ucraina Under 19, la chiave tattica

Gli Azzurrini del selezionatore Alberto Bollini scendono in campo con il 4-3-3 e con alcune novità di formazione come la catena sinistra composta da Marello, Mantini ed Elimoghale come attaccante sinistro. Iddrissou e Coletta compongono il trio d’attacco e dialogano con il centrocampo a tre in fase di ripartenza e costruzione. Nonostante ciò, e dopo una discreta partenza dell’Italia, il primo gol della gara è dell’Ucraina che capitalizza un contropiede con la velocità e i dribbling di Olychenko.

Ad inizio ripresa, Bollini si gioca la carta Mosconi – al posto di Manini – mentre gli ucraini del mister Mykhailenko restano in campo con il 4-2-3-1 ed in fase offensiva mettono più volte gli Azzurrini in difficoltà. Nella fase finale della gara l’Italia si è schierata a specchio con gli avversari per aumentare la pericolosità in fase offensiva, ma invano.

Il percorso degli Azzurrini

Gli Azzurrini hanno debuttato con una vittoria nella gara di esordio dell’Europeo Under 19 con un secco 2-0 sulla Serbia, lunedì 29 giugno. Nella seconda gara, invece, gli uomini di Bollini sono stati fermati da un pareggio (0-0) privo di emozioni per tutti e 90 i minuti con la Croazia Under 19 che ha fermato gli Azzurrini.

La sfida contro l’Ucraina, nell’ultima gara, è stata comunque determinante per sancire la qualificazione o meno dell’Italia Under 19 alle fasi finali del torneo.

La classifica del girone B dell’Europeo Under 19

Fino all’ultimo è stato tutto in bilico nel Girone B dell’Europeo Under 19: tranne l’Ucraina già qualificata come prima in classifica, a quota 9 punti, Croazia e Italia hanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto a parità di punti (4) con i croati che però sono poi passati avanti in classifica per differenza reti. Nulla da fare, invece, per la Serbia Under 19 rimasta a zero punti in classifica.

Mentre, nel Girone A, spicca la Spagna primissima a 9 punti, seguita dalla Germania a quota 6 e da Danimarca e Galles rispettivamente al terzo e quarto posto e non qualificate alle semifinali del torneo.

I top e flop dell’Italia Under 19

Marello 6. Colpisce una traversa con un sinistro da fuori area, su calcio di punizione, al 15′.

Colpisce una traversa con un sinistro da fuori area, su calcio di punizione, al 15′. Nardin 6. Spinge quanto più riesce in fase offensiva, tenta qualche sovrapposizione con Coletta ma non risulta determinante nei dribbling e nei cross tentati.

Spinge quanto più riesce in fase offensiva, tenta qualche sovrapposizione con Coletta ma non risulta determinante nei dribbling e nei cross tentati. Coletta 5.5. Partecipa alla manovra offensiva ma non è determinante, all’80’ non riesce a concretizzare di pochissimo un possibile tap-in vincente.

Partecipa alla manovra offensiva ma non è determinante, all’80’ non riesce a concretizzare di pochissimo un possibile tap-in vincente. Iddrissou 5. Mai pericoloso in avanti, bloccato ottimamente dai difensori ucraini che raddoppiano su di lui.

Mai pericoloso in avanti, bloccato ottimamente dai difensori ucraini che raddoppiano su di lui. Elimoghale 5. Qualche buon dribbling ma poca precisione nei cross e nel fornire passaggi determinanti agli altri attaccanti.

Qualche buon dribbling ma poca precisione nei cross e nel fornire passaggi determinanti agli altri attaccanti. Mantini 5. Bocciato da Bollini dopo i primi 45′. Poca precisione nei passaggi e negli stop. Poco partecipativo nella costruzione del gioco.

I top e flop dell’Ucraina Under 19