Al via la fase finale in Galles, il ct Bollini senza le stelline Cacciamani, Reggiani, Acquah e Steffanoni. In palio anche il pass per il prossimo Mondiale U.20

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Niente Mondiali? L’Italia può provare a consolarsi con gli Europei Under 19, al via in Galles con la fase finale. Gli Azzurrini sognano di ripetere l’impresa di tre anni fa (2023), quando il ct Bollini riportò il titolo continentale nelle bacheche azzurre a distanza di vent’anni. Mancheranno diverse stelline come i gioielli del Borussia Dortmund, entrambi classe 2008, Samuele Inácio e Luca Reggiani – protagonisti della storica medaglia di bronzo conquistata dalla Nazionale Under 18 di Massimiliano Favo all’ultimo Mondiale Under 17 in Qatar, decisivi nella fase élite dell’Under 19 azzurra sotto età in Calabria e freschi di esordio con la Nazionale A di Silvio Baldini nelle amichevoli di giugno – Alessio Cacciamani, centrocampista classe 2007 di proprietà del Torino, reduce dall’ultima stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia e dei centrocampisti Wisdom Serebour Acquah, classe 2007 del Torino, e Federico Steffanoni, classe 2008 dell’Atalanta, costretti al forfait per infortunio.

Liberali e Comotto i più attesi

I più attesi sono il portiere Pessina, Cocchi e Mosconi che hanno già esordito in Serie A, ma anche Liberali, Arena e Comotto, quattro le novità: i classe 2009 Antonio Arena della Roma e Destiny Onoguekhan Elimoghale della Juventus, insieme ai classe 2008 Samuel Wiafe del Modena e Cristiano De Paoli del Como. L’Italia è arrivata a Conwy, in Galles, dopo aver chiuso il Gruppo 9 del primo turno delle qualificazioni al primo posto con 7 punti, davanti a Polonia (6), Moldova (3) e Bosnia ed Erzegovina (1), e dopo aver concluso il Gruppo 6 della fase élite, ancora in vetta, sempre con 7 punti, gli stessi della Turchia ma con una differenza reti migliore (+6 per gli Azzurrini e +2 per i turchi), lasciandosi alle spalle Ungheria (3) e Slovacchia (0).

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L’Italia, inserita nel Gruppo B, esordirà domani lunedì 29 giugno (ore 16 locali, 17 italiane) al The Oval di Caernarfon contro la Serbia, prima di affrontare Croazia e Ucraina rispettivamente giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), ancora a Caernarfon, e domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, previste per mercoledì 8 luglio a Denbigh (ore 16.30 locali, 17.30 italiane) e a Wrexham (ore 19 locali, 20 italiane), mentre la finale è fissata per sabato 11 luglio (ore 19 locali, 20 italiane) al Racecourse Ground.

In palio, oltre al titolo europeo, c’è anche il pass per il prossimo Mondiale Under 20, in programma nel 2027 tra Azerbaigian e Uzbekistan: a staccarlo saranno le quattro semifinaliste e la vincente del play-off tra le due terze classificate, previsto mercoledì 8 luglio (ore 14 locali, 15 italiane) a Bangor. Tutte le partite degli azzurrini saranno trasmesse in diretta su Raisport.

L’elenco dei convocati

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

Il programma completo

Prima giornata

domenica 28 giugno

Ore 19: Galles-Spagna, Racecourse Ground di Wrexham

Ore 21: Germania-Danimarca, Central Park di Denbigh

lunedì 29 giugno

Ore 17: ITALIA-Serbia, The Oval di Caernarfon

Ore 21: Croazia-Ucraina, Bangor City Stadium di Bangor

Seconda giornata

mercoledì 1° luglio

Ore 19: Danimarca-Spagna, Central Park di Denbigh

Ore 21: Galles-Germania, Racecourse Ground di Wrexham

giovedì 2 luglio

Ore 15: Croazia-ITALIA, The Oval di Caernarfon

Ore 19: Serbia-Ucraina, Bangor City Stadium di Bangor

Terza giornata

sabato 4 luglio

Ore 15: Danimarca-Galles, Racecourse Ground di Wrexham

Ore 15: Spagna-Germania, Central Park di Denbigh

domenica 5 luglio

Ore 17: Ucraina-ITALIA, Bangor City Stadium di Bangor

Ore 17: Serbia-Croazia, The Oval di Caernarfon

Fase a eliminazione diretta (dall’8 all’11 luglio)

Play-Off FIFA U-20 World Cup Azerbaijan-Uzbekistan 2027 (mercoledì 8 luglio)

Ore 15: Terza classificata Gruppo A-Terza classificata Gruppo B, Bangor City Stadium di Bangor

Semifinali (mercoledì 8 luglio)

S1) Ore 17.30: Vincente Gruppo A-Seconda classificata Gruppo B, Central Park di Denbigh

S2) Ore 20: Vincente Gruppo B-Seconda classificata Gruppo A, Racecourse Ground di Wrexham

Finale (sabato 11 luglio)

Ore 20: Vincente S1-Vincente S2, Racecourse Ground di Wrexham