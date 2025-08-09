Europei Under 20, Diego Nappi più veloce del vento: oro nei 200 metri e dedica a Tortu. Doualla in finale col brivido

Diego Nappi coglie un clamoroso 20"77 nella finale dei 200 metri (con 3 metri di vento a sfavore) e regala il terzo oro all'Italia. Le 4x100 vanno in finale, ma senza brillare

La velocità l’Italia ce l’ha nel dna: dopo l’impresa di Kelly Doualla nei 100 metri, anche i 200 metri maschili sorridono alla spedizione azzurra impegnata nei campionati europei Under 20 di Tampere, con Diego Nappi che stampa un favoloso 20”77 che in un sol colpo gli permette di conquistare la medaglia d’oro e siglare il proprio personale sulla distanza. Il tutto, va rimarcato, con quasi 3 metri di vento a sfavore, il che rende il crono ancora più meritevole di attenzione e considerazione.

Nappi, il regalo per il 18esimo compleanno e il grazie a Tortu

L’oro di Nappi non era atteso, ma ha rischiarato il cielo di una giornata che altrimenti per i colori italiani si sarebbe rivelata un po’ più grigia del solito. Il giovane sassarese s’è fatto un bel regalo alla vigilia del 18esimo compleanno: la maggiore età l’abbraccerà dopo aver mandato agli annali la gara più bella della sua giovanissima carriera.

“Penso che un ultimo giorno da minorenne più bello fosse difficile da immaginare. Domani festeggerò il compleanno con i miei compagni di nazionale, i miei genitori e il mio allenatore. In pista il vento in faccia era assurdo per il lanciato, ma quella partenza lanciata mi ha fatto vincere, temevo di cadere però sono riuscito a reggerla. Mi viene da piangere se penso a tutto il tifo ricevuto dai compagni di squadra, mi tolgono tanto peso dalla testa, e una dedica in questa gara è anche per Elisa Valensin”.

Il portoghese Diego Afonso ha tentato sino all’ultimo di insidiarlo, ma Nappi ha saputo resistere in un finale thrilling, trovando un tempo che non aveva mai corso prima. E con la medaglia d’oro al collo ha trovato anche il modo per rivolgere un grazie particolare al corregionale Filippo Tortu: “Se sono qui è perché l’ispirazione per tutto quello che sto facendo arriva dai velocisti azzurri, in generale da tutta la squadra, anche quella seniores, che ci da una grande motivazione. Spero un giorno di poterci essere in quella staffetta e devo qualcosa anche a Filippo Tortu che mi aiutato. È bastata una chiamata: per lui un piccolo gesto, per me enorme”.

Di Fabio d’argento nella 10 km di marcia. Staffette 4×100 in finale

La terza giornata della rassegna finlandese s’era aperta con l’argento nella 10 km di marca femminile di Serena Di Fabio, che fino all’ultimo ha cercato di rendere dura la vita alla spagnola Santacreu, oro come da previsione.

Poi nel finale del programma pomeridiano c’è stato spazio anche per un brivido: la staffetta 4×100 femminile, con Doualla in prima frazione e Alice Pagliarini in ultima, ha rischiato grosso nella batteria di semifinale. Per un quarto d’ora le azzurre sono state le prime delle escluse dopo aver chiuso al terzo posto la propria batteria, con la Cechia avanti di un solo centesimo nei tempi dei ripescaggi.

La squalifica della Germania per invasione di corsia ha rimesso l’Italia tra le prime 8 e domani Kelly Doualla, Margherita Castellani, Elisa Calzolari, Alice Pagliarini andranno a caccia di una medaglia. Qualificata anche la 4×100 maschile, seconda nella sua batteria dietro alla Gran Bretagna.