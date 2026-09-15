Ennesima vittoria per il sestetto di De Giorgi, che a Modena la spunta in quattro set contro la quarta forza degli ultimi Mondiali: bella reazione dopo l'avvio difficile.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’Italvolley cala il poker, conquista la quarta vittoria agli Europei e prenota il primo posto nel girone A. Bella prova di squadra e anche di carattere degli Azzurri contro la Cechia, quarta agli ultimi Mondiali: 3-1 il finale e altri tre punti in cassaforte. Per blindare la prima posizione bisognerà conquistare almeno due set nell’ultimo impegno contro la Slovenia (giovedì 17 settembre alle 21.05, sempre a Modena), ma che potrebbe festeggiare il traguardo se i cechi dovessero riuscire a strappare due set contro il sestetto di Soli mercoledì. Protagonisti della serata Bottolo, autore di 22 punti, e Romanò, a bersaglio in 24 circostanze.

Italia-Cechia, Balaso torna in sestetto

Per la sfida contro i cechi De Giorgi conferma quasi per intero lo starting six della precedente partita con la Slovacchia: al palleggio Giannelli, Romanò opposto, Mati e Sanguinetti centrali, Lavia e Bottolo schiacciatori. L’unica novità è Balaso che torna titolare nel ruolo di libero al posto di Laurenzano. Primo set molto equilibrato, con qualche errore di troppo degli Azzurri in battuta. Vasina e soci ne approfittano, allungano e resistono al tentativo di rientro dell’Italia: finisce 23-25, piccola doccia gelata per il PalaPanini che però non perde il suo entusiasmo e continua a trascinare i campioni del mondo con affetto coinvolgente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione azzurra dopo la falsa partenza

Pronta reazione azzurra nel secondo parziale. Romanò, Bottolo e Lavia cominciano a martellare con continuità la metà campo dei cechi, meno reattivi rispetto al brillante inizio. Il pareggio nel computo dei set arriva sul 25-16, mentre nella frazione successiva arriva il sorpasso: è Bottolo, su lucida regia di Giannelli, a lanciare l’Italia, anche se il punto del 25-20 lo firma Romanò direttamente al servizio. È un’Italia che aggiusta sempre più la mira in battuta e che alza il muro nel corso del quarto set. I cechi non mollano, ma devono arrendersi quando Bottolo mette a terra il pallone del 25-20.

Volley, Romanò: “Vogliamo il 1° posto”

Serena l’analisi di Yuri Romanò ai microfoni della Rai subito al termine del match: “Sapevamo che dovevamo essere aggressivi, loro sono una buonissima squadra e lo hanno dimostrato. Non siamo stati perfetti all’inizio, ma abbiamo continuato a giocare come volevamo nel secondo ed è andata meglio. Avevamo bisogno di scioglierci, ci siamo riusciti quando sono andati avanti loro. Cercheremo di partire meglio nelle prossime. Grandi Europei per me? Mi sto divertendo, sono contento, volevo godermi ogni momento di queste partite e sto cercando di farlo davanti a questo pubblico stupendo. Il primo posto? Non ci pensiamo, faremo tutti i conti domani”.