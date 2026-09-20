Nessun problema per gli Azzurri nella prima sfida a eliminazione diretta a Torino: Romanò, Mati e Sanguinetti sugli scudi. Paura per lo schiacciatore dopo una "botta" alla spalla.

Sesta vittoria per l’Italvolley agli Europei. Gli Azzurri di De Giorgi soffrono (si fa per dire) solo per un set, poi dilagano contro la Danimarca, che nella prima parta del torneo aveva impressionato mettendo paura al Belgio, alla Serbia e strappando un’insperata qualificazione agli ottavi grazie a due vittorie pesanti. Contro l’Italia, però, non c’è stata storia. Tre a zero per i ragazzi di Fefé De Giorgi, nel primo dei due bagni di folla torinesi: 7.500 spettatori al PalaVela per il primo match da dentro o fuori, ne sono attesi altrettanti mercoledì sera per il match dei quarti contro la Finlandia, altra selezione nordica reduce da un’incredibile battaglia (3-2) contro la Grecia.

Volley, Romanò, Mati e Sanguinetti show con la Danimarca

In campo il sestetto base della fase eliminatoria con Giannelli al palleggio, Romanò opposto, Mati e Sanguinetti centrali, Bottolo e Lavia schiacciatori, Balaso libero. Il primo set è il più tirato di tutti, ma gli Azzurri – con Romanò protagonista (14 punti) – riescono ad accumulare fino a sei punti di vantaggio. Un piccolo blackout riporta in partita i danesi (23-22), ma nel finale arrivano i punti della sicurezza (25-22). Nessun problema negli altri parziali, vinti rispettivamente 25-16 e 25-11 con 11 punti a testa per Mati e Sanguinetti. Nel terzo set dentro Michieletto per Bottolo e piccolo spavento per lo schiacciatore, che ha rimediato una botta alla spalla sbattendo contro un tabellone pubblicitario dopo un recupero difensivo.

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Italvolley, botta alla spalla per Michieletto: le sue condizioni

È lo stesso Michieletto a rassicurare tutti ai microfoni della Rai: “Ogni volta che scendo in campo sono più tranquillo, sono più sicuro di quello che devo fare. Entrare sul 2-0 è facile, io comunque mi sento meglio, pronto a dare il mio contributo. La botta? Solo un po’ di rossore alla spalla, fossero questi i problemi“. Soddisfatto pure Pardo Mati: “Siamo stati attenti ai dettagli, abbiamo concesso poco alla Danimarca e il resto è venuto da solo. Abbiamo giocato con la mente libera, focalizzandoci su ogni punto. La pressione non si sente, anche se c’era un po’ di tensione nei primi scambi. L’incidente di Sani? Per fortuna è stato solo un piccolo fuori programma, abbiamo pensato di farci tutti la foto bendati come pirati per scherzarci su”.

Europei volley, il tabellone con date, orari e tv

Questo il tabellone completo della fase a eliminazione diretta degli Europei di volley. Azzurri in diretta in chiaro su Rai 2 e in pay su Sky, NOW e DAZN.

Ottavi di finale

20/9 ore 16: Finlandia-Grecia 3-2 (Torino)

20/9 ore 21.05: Italia -Danimarca 3-0 (Torino)

20/9 ore 16: Francia – Portogallo 3-0 (Sofia)

20/9 ore 19: Ucraina-Romania 0-3 (Sofia)

19/9 ore 16: Polonia-Lettonia 3-0 (Sofia)

19/9 ore 19: Bulgaria-Germania 2-3 (Sofia)

21/9 ore 16: Belgio-Cechia (Torino)

21/9 ore 20.05: Slovenia-Serbia (Torino)

Quarti di finale

23/9 ore 21.05: Italia-Finlandia (Torino) 1

22/9 ore 16: Francia-Romania (Sofia) 2

23/9 ore 16: vinc. Belgio-Cechia – vinc. Slovenia-Serbia (Torino) 3

22/9 ore 19: Germania-Polonia (Sofia) 4

Semifinali

25/9 ore 21.05: vinc. QF1 – vinc. QF2 (Milano)

25/9 ore 17.00: vinc. QF3 – vinc. QF4 (Milano)

Finali

26/9 ore 17: 3°-4° posto (Milano)

26/9 ore 21: 1°-2° posto (Milano)

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