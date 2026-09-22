Europei Volley, Italia ai quarti. Andrea Lucchetta: “Attenzione alla Finlandia. Sogno la rivincita della finale contro la Polonia”

“Diciamo che è andato tutto secondo pronostico, sì, ma con il pathos tipico delle gare secche. La prima partita a eliminazione diretta ha, comunque, messo in luce una Nazionale che, sotto pressione, nel primo set ci ha fatto venire anche un po’ di batticuore. Era comunque tutto sotto controllo, perché le velocità e le caratteristiche delle due Nazionali erano molto diverse. Una aveva chiuso prima nel girone, l’altra era arrivata quarta. Alla fine, il pronostico è stato rispettato. Piano piano la squadra ha iniziato a giocare come sa, mettendo soprattutto un mattoncino alla volta nel percorso che ci porta verso Milano. Abbiamo visto la Nazionale crescere nei fondamentali che ancora non riusciva a esprimere pienamente nelle altre partite disputate”.

“Giovanni Sanguinetti e il Pardo Mati, liberando la parte centrale della rete, hanno ottenuto percentuali da tenere sotto controllo per gli avversari. In questo modo aprono poi situazioni molto interessanti, nelle quali sia Lavia sia Yuri Romanò hanno dimostrato grande continuità. Un altro dato interessante, che avevo commentato durante la diretta, riguarda i centrali: è stata una delle rare occasioni nelle quali entrambi hanno realizzato undici punti. Sono arrivati praticamente vicini ai punti dell’opposto e, in alcuni set, lo hanno addirittura superato. Per quanto riguarda il ‘Bardo’ Mati, è sicuramente uno dei tormentoni di questo Campionato Europeo. Il soprannome che gli ho dato deriva dal fatto che riesce veramente a tormentare la difesa avversaria. È un ragazzo giovane, freddo e lucido. Fisicamente sta crescendo molto e offre anche garanzie in vista della sfida contro la Finlandia. L’Italia può mantenere stabilmente il muro, soprattutto perché con questo fondamentale riesce ad arginare gli avversari e a mettere molta pressione. Per ora vedo soltanto segnali positivi. C’è ancora qualche sbavatura, ma la costruzione che De Giorgi sta portando avanti sta procedendo bene. Importante anche il graduale reinserimento di Alessandro Michieletto. Non mi aspettavo esattamente una crescita così progressiva, ma questa gestione permetterà di capire se, nella partita contro la Finlandia, la decisione sarà quella di schierarlo titolare e riportarlo pienamente all’interno della famiglia dei campioni del mondo e del sistema di gioco iniziale”.

E mercoledì, come detto, ci aspetta la Finlandia. Che partita ti aspetti?

“La Finlandia ha dimostrato in casa di poter battere diversi record, soprattutto per quanto riguarda la presenza del pubblico. È una notizia della quale bisogna tenere conto, perché la squadra sta lavorando bene. È una formazione abbastanza giovane, ma gioca molto bene. Durante il torneo di qualificazione, soprattutto in casa, ha mostrato qualità importanti. Il fatto che abbia vinto al tie-break contro la Grecia dà già un’idea della sua crescita. Gli ellenici ci avevano messo in difficoltà e questo rappresenta un elemento da considerare. Sarà, quindi, un’avversaria da affrontare con grande attenzione. Serviranno continuità, pressione al servizio e una gestione ordinata del muro-difesa. L’Italia parte con maggiori qualità ed esperienza, ma nelle gare a eliminazione diretta non bisogna mai abbassare il livello di concentrazione”.

Infine, abbiamo chiesto a Lucchetta un parere sulle altre squadre e un pronostico su quella che potrebbe essere la finale di Milano del 26 settembre prossimo.

“Stranamente, mi ha impressionato il percorso della Romania, anche se non penso riuscirà ad impensierire le grandi della pallavolo europea. E sono curioso di vedere bene la Francia sotto pressione cosa farà. Ma mi auguro, per prenderci una sorta di rivincita di quanto successo nella scorsa edizione degli Europei (sconfitta per 3-0 patita dagli azzurri a Roma il 16 settembre 2023, ndr), di vedere una bellissima finale tra l’Italia e la Polonia”, ha concluso a Virgilio Sport.