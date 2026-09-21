Fatta la griglia dei quarti di EuroVolley: Italia-Finlandia dalla parte di tabellone di Francia-Romania, con Polonia e Germania ci sono anche Belgio (con super Reggers) e Slovenia (netto 3-0 sulla Serbia)

Il quadro dei quarti di finale è pronto, le magnifiche 8 da domani si daranno battaglia per andare a caccia di una medaglia. Con Belgio e Slovenia che hanno staccato (come da pronostico) gli ultimi due pass rimasti vacanti: vittoria per 3-1 in rimonta dei Dragoni Rossi contro la Cechia, trascinati da un Ferre Reggers da 24 punti (ma anche Sam Deroo con 17 è risultato determinante), vittoria netta per 3-0 in serata anche della Slovenia di Fabio Soli, contro una Serbia che ha tirato ben presto i remi in barca.

Giannelli tiene dritte le antenne: “Finlandia ostica”

Da domani, con la sfida di Sofia alle 15 tra Francia-Romania, si apre ufficialmente il programma dei quarti. Nella capitale bulgara però il clima potrebbe essere leggermente dimesso: manca infatti la nazionale di Blengini, eliminata a sorpresa dalla Germania, che alle 18 sfiderà la Polonia, grande favorita per la vittoria finale e reduce da un comodissimo 3-0 rifilato alla Lettonia in un ottavo di finale che somigliava tanto a pura accademia.

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Un po’ come capitato all’Italia contro la Danimarca, con De Giorgi che ha esaltato però lo spirito di concentrazione e attenzione ai dettagli dei suoi ragazzi, ben conscio che contro la Finlandia mercoledì alle 21 al PalaVela di Torino servirà qualcosa in più per evitare di andare in sofferenza. Dopotutto i finlandesi sono una sorta di mina vagante del torneo: stavano per mettersi il Belgio alle spalle nella pool C e passare come primi del girone, così da finire nel quarto di finale che mercoledì alle 16 vedrà impegnate proprio il Belgio e la Slovenia, invece sono finiti dalla parte di tabellone dell’Italia riuscendo nell’impresa (alla rovescia) di perdere l’ultima gara al tiebreak contro l’Estonia, già eliminata.

“Aspettiamoci una partita punto a punto, perché questa Finlandia ha dimostrato di saper giocare bene e, dopo quanto fatto vedere lo scorso anno al mondiale, si sta ripetendo anche in questo Europeo”, il pensiero di capitan Giannelli. “Non sarà una nazionale di blasone e grande tradizione, ma resta una squadra da prendere con le dovute cautele. Sarà una di quelle partite dove il break può saltare spesso, e dunque non mi sorprenderei se dovessimo andarcela a giocare al quinto set”.

Il possibile derby con la Francia, cioè Fefé contro Giani

Insomma, al gran ballo dell’Europeo sono rimaste in 8, e tranne la Bulgaria (finalista al mondiale un anno fa e incapace di sfruttare il fattore campo) sono avanzate tutte le nazionali più attese. L’Italia è l’unica formazione imbattuta nella rassegna e, in caso di successo sulla Finlandia (battuta 23 volte su 23 gare disputate in competizioni ufficiali, l’ultima al mondiale del 2018: a seguire solo due amichevoli nel 2019, entrambe vinte dagli azzurri), andrà a sfidare la vincente di Francia-Romania, con un probabile derby tra De Giorgi e Giani, grandi amici in campo e anche fuori, oggi rivali sulle panchine di Italia e Francia.

Sarebbe comunque un’opportunità ghiotta per chiudere i conti col passato, se è vero che è dalla semifinale di EuroVolley 2023 che gli azzurri non battono i transalpini, che hanno vinto tutte e 5 le ultime sfide dirette tra VNL e (soprattutto) giochi olimpici di Parigi. La Francia peraltro s’è presentata al’Europeo con una formazione molto futuribile, con il chiaro intento di lavorare in funzione di LA28: De Giorgi ha fatto una scelta (in parte) più conservativa, pur lanciando in pianta stabile un giovane come Mati nel sestetto titolare (approfittando anche dell’infortunio di Russo).