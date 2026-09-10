Fulmini, vento e acqua sull'arena allestita all'aperto: anche il presidente Sergio Mattarella spiazzato. Doppia sospensione, poi festa grande per De Giorgi e i suoi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Era a rischio meteo, anche se le previsioni delle ultime ore avevano rassicurato tutti. E invece la pioggia è arrivata sul serio, come si temeva da giorni ritardando l’inizio della sfida inaugurale degli Europei di volley tra Italia e Svezia. Nuvoloni neri per tutto il pomeriggio, raffiche di vento, poi – poco dopo le 21 – ecco arrivare le goccioline di pioggia. Impossibile giocare in queste condizioni, col rischio di pericolosi scivoloni per i protagonisti in campo. Partenza ritardata rispetto alle 21.05 concordate, per lo sbigottimento dello stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tifosissimo degli Azzurri e delle Azzurre del volley, ospite d’onore in tribuna.

Napoli, sold out per Italia-Svezia: ma arriva la pioggia

La cornice è tra le più incantevoli possibili, quella di piazza del Plebiscito a Napoli. Un luogo simbolo della Capitale del Sud, una meraviglia architettonica senza pari. È qui che è stata allestita la discussa arena smontabile, a cura della Federvolley, per ospitare il match tra l’Italia di De Giorgi e la Svezia dell’olandese Vermeulen, che proprio a Napoli ha allenato a fine anni 90, conquistando una Coppa Cev col Centro Ester nel 1999. Polverizzati i quasi seimila biglietti per assistere al match. Anche se il maltempo, poi, ci ha messo lo zampino. Costringendo a un rinvio di circa mezz’ora dell’inizio del match.

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Si parte alle 21.30, al via l’avventura di De Giorgi e Giannelli

Per una mezz’oretta i teloni, che già avevano coperto il campo nel corso del pomeriggio, hanno protetto il parquet. Nessuno dei seimila spettatori ha lasciato la sua postazione in tribuna, anche a costo di rimediare qualche gocciolina d’acqua. Poi il via libera: si gioca. Con le esultanze per i primi punti degli Azzurri. Una partenza condita da tanti punti interrogativi. Dovesse tornare la pioggia, infatti, il match potrebbe essere sospeso definitivamente. Scongiurato, almeno, il rischio di un trasferimento d’urgenza a Eboli o – peggio – di uno 0-3 a tavolino che penalizzerebbe Giannelli e soci: si proseguirebbe l’indomani, venerdì sera (inizio alle 20), riprendendo dal punto della sospensione.

Volley, ancora pioggia: nuova sospensione sul 22-18 nel 1° set

Dopo il via, quasi un set di spettacolo con gli Azzurri a tentare la fuga, trascinati da Bottolo e Galassi, e gli svedesi aggrappati al punteggio. Alle 21.53, però, ancora pioggia. Nuovamente i teloni a coprire il campo e le due squadre costrette a fermarsi, sul risultato di 22-18 a favore dell’Italia. Dopo circa un quarto d’ora, i giocatori hanno preso la via degli spogliatoi. Lo stesso Mattarella è stato accompagnato in un luogo al coperto. Alle 22.10 l’annuncio: “Match sospeso per venti minuti. Si riparte alle 22.30”. Pioggia permettendo. E dopo la ripresa, l’urlo liberatorio: 25-22, primo set a favore dell’Italia.

Azzurri avanti due set a zero, ma la Svezia non molla

Piuttosto equilibrato anche l’andamento del secondo parziale, pure giocato tra tuoni e fulmini, ma senza ulteriori rovesci. Bottolo, Romanò e un ispiratissimo Lavia i migliori tra le fila del sestetto di De Giorgi, che ha viaggiato con la Svezia alle calcagna fino al 17 pari, prima di prendere il largo nel finale e di chiudere sul 25-21. Infine l’ultimo parziale, impreziosito dall’ingresso in campo negli scambi conclusivi di Alessandro Michieletto, autore subito di un punto che ha galvanizzato i tifosi. Netto, in questo set, il dominio degli Azzurri, che hanno chiuso i conti sul 25-17 senza rischiare – letteralmente – scivoloni.