Due anni dopo Parigi, il tempo della rivincita è servito. Ed eccola lì la nuova classica del volley europeo: saranno Polonia e Francia a giocarsi il titolo continentale domani (ore 21) al Forum di Assago, proprio come si spartirono due anni fa le medaglie più preziose nella finale olimpica. Allora vinse la Francia 3-0, domani chissà. Con i polacchi di Grbic che sembrano tornati dominanti come nei giorni migliori e i transalpini guidati da Andrea Giani che, seppur rivoluzionati in estate con tanti innesti giovani e di prospettiva, hanno dimostrato di saper sfruttare le “falle” offerte dal calendario. Perché la Finlandia vista stasera non era certamente quella ammirata due giorni fa contro l’Italia.
- La Polonia non fa sconti: 3-0 alla Slovenia di Soli
- La Finlandia non si ripete: Giani vola in finale
La Polonia non fa sconti: 3-0 alla Slovenia di Soli
La prima semifinale ha ricordato a tutti che la Polonia è scesa in Italia per vincere, non soltanto per partecipare. E anche se il 3-0 è un po’ ingeneroso nei confronti della Slovenia di Fabio Soli, rende comunque l’idea della forza e della capacità dei ragazzi di Nikola Grbic di tirare sempre e comunque l’acqua al proprio mulino.
Gli sloveni qualche rimpianto se lo sono portati dietro: nei primi due set, persi entrambi a 23, hanno subito l’iniziativa degli avversari nelle fasi iniziali, e se nel primo parziale la Polonia è stata sempre avanti di 3-4 punti, nel secondo sul 15 pari prima e sul 21 pari poi la possibilità di rimettere la partita in bilico Mujanovic e compagni l’hanno avuta per davvero, cedendo però sul più bello.
Nel terzo, nonostante uno svantaggio di 4 lunghezze (11-7), la Polonia ha poi cambiato decisamente marcia, piazzando un 11-2 di parziale col quale ha spento ogni velleità dei balcanici. Boladz con 14 punti è il top scorer polacco, seguito da Leon e Fornal a 11, mentre agli sloveni non sono bastati i 20 punti di Mujanovic, poco assistito dai compagni (9 Cebulj, 7 per Mozic e Kozamernik). Dal 2022 a oggi, la Polonia ha mancato solo la finale mondiale dell’anno scorso (ma il bilancio è di un Europeo vinto nel 2023 e due ko., al mondiale 2022 e a Parigi 2024).
La Finlandia non si ripete: Giani vola in finale
La Francia però è l’ultima squadra ad aver sconfitto i polacchi in un atto conclusivo di una manifestazione. Anche se di quella Francia non è rimasto poi tanto: Giani l’ha plasmata per far si che a Los Angeles 2028 possa presentarsi con un background importante alle spalle, fatto di esperienza e di appuntamenti di alto livello.
Esattamente quello che ha consentito ai transalpini di arrivare in finale, mettendo fine alla favola di una Finlandia che è sembrata pagare a caro prezzo gli sforzi profusi contro l’Italia 48 ore prima. Jokela non s’è ripetuto (12 punti per l’opposto finlandese), Marttila ha fatto poco meglio (13) e allora i 21 punti di uno scatenato Henno (futuro giocatore di Perugia), assieme ai 20 di Faure, sono bastati alla Francia per stendersi un tappeto rosso ai piedi.
I transalpini hanno vinto dominato primo, terzo e quarto set, lasciando per strada soltanto il secondo parziale dove gli scandinavi avevano dato la sensazione di potersela giocare benone, magari trascinando i rivali al tiebreak. Invece Giani ha saputo trasmettere tranquillità ai suoi ragazzi, che hanno ripreso a martellare con continuità, guadagnandosi con merito l’ultimo atto della rassegna continentale. Con la Polonia servirà più di un’impresa, ma Brizard e compagni avranno poco da perdere. Alle 17 la sfida per il bronzo tra Slovenia e Finlandia.