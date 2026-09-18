Cammino agevole, almeno sulla carta, per gli Azzurri nei match a eliminazione diretta tra Torino e Milano: lo spauracchio è un campione della "Generazione di fenomeni" di Velasco.

Cinque vittorie su cinque, il progressivo e cadenzato recupero di Michieletto, le buone risposte offerte da tutti i giocatori in organico, anche di quelli solitamente meno impiegati, capaci di “portare a casa” pure l’ultima partita contro un avversario ostico come la Slovenia: la fase a gironi degli Europei di volley si è chiusa in modo molto incoraggiante per l’Italia di Fefè De Giorgi. L’obiettivo del primo posto nel raggruppamento è stato centrato e, quel che più conta, la buona sorte sembra aver strizzato gli occhi agli Azzurri anche per la fase a eliminazione diretta. Tra sorprese, ko imprevisti e risultati “strani”, Giannelli e soci sembrano avere a disposizione un’autostrada verso la finale.

Europei volley, agli ottavi Italia-Danimarca

Gli Azzurri a tutta velocità sulla Torino-Milano, dunque, per l’ultima parte di un tour della Penisola cominciato nell’incanto di Piazza Plebiscito a Napoli e proseguito nella magia del tempio italiano del volley, il PalaPanini di Modena. Ottavi e quarti sono in programma al PalaVela, semifinali e finali al Forum di Assago. Sulla strada dell’Italia non sembrano esserci corazzate inaffondabili, a cominciare dalla Danimarca, protagonista di un bell’exploit nel girone C (quarto posto con due vittorie e tre sconfitte) e capace di spaventare prima il Belgio (1-3) e poi la Serbia (2-3). In realtà i danesi, se si eccettuano lo schiacciatore Madsen e l’opposto Jensen, nuovi acquisti del Czestochowa in Polonia, sono poca cosa.

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Italvolley, strada spianata per Fefè: ma c’è Giani

L’incontro con la Danimarca è in programma domenica 20 settembre alle 21.05, mentre nei quarti l’Italia giocherebbe mercoledì 23 settembre, sempre alle 21.05, contro la vincente di Finlandia-Grecia, non certo due Nazionali di primo piano, rispettivamente seconda nel girone C e terza nel gruppo A (ellenici già battuti 3-0 dagli Azzurri). Il vero spauracchio per Fefè De Giorgi è rappresentato da un vecchio amico che potrebbe ritrovare in semifinale a Milano venerdì 25 settembre, Andrea Giani con la sua Francia. I Bleus, campioni olimpici in carica, sono ostacolo tradizionalmente duro per l’Italia, a cui hanno sempre dato parecchi fastidi. In semifinale dovrebbero arrivarci in carrozza, le concorrenti si chiamano Portogallo, Ucraina e Romania.

Europei, Polonia e Bulgaria nei quarti? Fuori una

Le big, a cominciare dalla Polonia, sono tutte dall’altra parte, a scornarsi tra di loro prima dell’eventuale finale. Già gli ottavi della parte bassa del tabellone si annunciano elettrizzanti, con sfide come Slovenia-Serbia, Bulgaria-Germania e la stessa Belgio-Cechia; per i polacchi non dovrebbero esserci problemi con la Lettonia. I guai per Leon e soci arriverebbero nel quarto di finale nella bolgia di Sofia contro i ragazzi terribili di Blengini, la Bulgaria, capaci già di battere ai gironi i campioni in carica (3-2). Dunque, tante sfide difficili e dispendiose dall’altra parte, mentre il cammino dell’Italia – Francia a parte – si annuncia meno tortuoso.

L’analisi di capitan Giannelli post Italia-Slovenia

Chi starà senz’altro toccando ferro dopo aver letto le ultime righe è Simone Giannelli. Il capitano ha analizzato con la consueta lucidità la prestazione degli Azzurri contro la Slovenia, che ha chiuso la prima parte della campagna continentale dell’Italia. Adesso cominciano le sfide “vere”, quelle senza appello. “Penso che i ragazzi che sono entrati dal terzo set meritavano di giocare questa partita“, ha ammesso Giannelli. “Tutti si allenano sempre al massimo e sono giocatori incredibili. Sicuramente è stato complicato entrare senza ritmo, ma col passare dei punti abbiamo alzato molto il livello. Questo è sicuramente molto utile per le prossime partite“.

Europei volley, il tabellone con date, orari e tv

Questo il tabellone completo della fase a eliminazione diretta degli Europei di volley. Azzurri in diretta in chiaro su Rai 2 e in pay su Sky, NOW e DAZN.

Ottavi di finale

20/9 ore 16 EF4: Finlandia-Grecia (Torino)

20/9 ore 21.05 EF1: Italia -Danimarca (Torino)

20/9 ore 16 EF6: Francia – Portogallo (Sofia)

20/9 ore 19 EF7: Ucraina-Romania (Sofia)

21/9 ore 16 EF2: Belgio-Cechia (Torino)

21/9 ore 20.05 EF3: Slovenia-Serbia (Torino)

19/9 ore 16 EF5: Polonia-Lettonia (Sofia)

19/9 ore 19 EF8: Bulgaria-Germania (Sofia)

Quarti di finale

23/9 ore 21.05: vinc. Italia-Danimarca – vinc. Finlandia-Grecia (Torino) 1

22/9 ore 16: vinc. Francia-Portogallo – vinc. Ucraina-Romania (Sofia) 2

23/9 ore 16: vinc. Belgio-Cechia – vinc. Slovenia-Serbia (Torino) 3

22/9 ore 19: vinc. Bulgaria-Germania – vinc. Polonia-Lettonia (Sofia) 4

Semifinali

25/9 ore 21.05: vinc. QF1 – vinc. QF2 (Milano)

25/9 ore 17.00: vinc. QF3 – vinc. QF4 (Milano)

Finali

26/9 ore 17: 3°-4° posto (Milano)

26/9 ore 21: 1°-2° posto (Milano)

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