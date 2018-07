L’Italia Under 19 esordisce nell’Europeo di categoria sconfiggendo per 1-0 i padroni di casa della Finlandia e agganciano il Portogallo in testa al girone.

Gli azzurrini di Paolo Nicolato escono vittoriosi grazie alla rete del neo giallorosso Zaniolo su assist di Pinamonti.

Nella ripresa sale in cattedra Plizzari che salva più volte il vantaggio.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 23:35